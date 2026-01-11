Quiere desarmar al Cruz Azul; Martín Anselmi pretende a jugadores de 'La Máquina' para Brasil

Ciudad de México.- Tras su polémica salida del Cruz Azul, Nicolás Larcamón estaría buscando continuar con los estragos en La Noria, ya que se rumora que busca darle salida a dos de sus jugadores estelares de 'La Máquina' y llevarlos a su nuevo club en Brasil. El estratega argentino habría puesto el ojo en Carlos Rodolfo Rotondi y Willer Ditta, los cuales podrían ser adquiridos por el Botafogo del Brasileirao.

De acuerdo con lo publicado por Globo Esporte de Brasil, Anselmi le comunicó a la directiva carioca sobre sus intenciones de incorporar a su plantilla a los dos jugadores antes mencionados. El estratega ya los tuvo bajo su mando en su estadía con el Cruz Azul, origen por el cual los tendría en su radar y se pudiera tener su emigración al balompié sudamericano.

Carlos Rodolfo Rotondi es uno de los jugadores más destacados de la escuadra cementera desde que llegó en el 2022, procedente del Defensa y Justicia de Argentina. El extremo izquierdo participó en 15 de las 17 jornadas del Apertura 2025, marcando un par de goles con tres asistencias y un par de cartones preventivos en más de mil 100 minutos. Su continuidad persistió en la Liguilla, donde fue titular en los cuatro duelos de eliminación directa.

Carlos Rotondi es el jugador de mayor impacto del Apertura 2024. Le siguen Palavecino y Paulinho. pic.twitter.com/BYmZz2vQF7 — Statiskicks (@statiskicks) September 16, 2024

Este es el mismo caso de Willer Ditta, defensa central de Colombia que llegó al Cruz Azul como una firma estelar para la Liga MX procedente del Newell's, movimiento que tuvo un coste aproximado a los 4 millones de euros de acuerdo con lo publicado en Transfermarkt. El sudamericano fue titular en todas las jornadas del Apertura 2025, además de los cuatro duelos de eliminación directa, siendo una pieza clave en el esquema actual del equipo.

Para los jugadores, representaría una gran oportunidad de dar un salto de calidad, ya que el llegar al Botafogo les permitiría pelear por el título del Brasileirao, Copa de Brasil y la Copa Libertadores. En caso de que estas dos bajas se confirmen para el Cruz Azul, sería un golpe directo en el desempeño del equipo, el cual se encuentra en el ojo de la crítica por parte de sus seguidores ante sus constantes fracasos.

OJO, CELESTES



Según información del medio brasileño, O Globo, Martín Anselmi habría sugerido al Botafogo, fichar a Willer Ditta y Rodolfo Rotondi. pic.twitter.com/5J1j0ioGcs — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 9, 2026

'La Máquina' tendrá un atípico Clausura 2026, el cual jugarán como locales en la cancha del Puebla FC y comenzaron con una dolorosa derrota ante el León FC.

#Deportes | ¿Adiós al Puebla FC? Cruz Azul usará el Estadio Cuauhtémoc para sus juegos de local en el Clausura 2026 ?uD83DuDD35https://t.co/0HPIfZtwrv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui