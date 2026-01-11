Sabalenka se corona en Brisbane y se declara lista para el Abierto de Australia

Brisbane, Australia.- Aryna Sabalenka reafirmó su dominio en el circuito femenino, tras imponerse por 6-4, 6-3 a Marta Kostyuk este domingo, y con ello la número uno del mundo consiguió su segundo título consecutivo de Brisbane International y su vigésimo segundo título individual.

Sabalenka se mostró cómoda en el Brisbane International, un torneo preparatorio para el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, que comienza el próximo domingo y donde la bielorrusa parte como la favorita en la rama femenina.

Kostyuk se lanzó fuerte al principio, atacando el segundo saque de Sabalenka y desconcertándola brevemente. Sin embargo, la intensidad implacable y la inteligencia de partido de Sabalenka resultaron decisivas al explotar la opresiva humedad de Brisbane con duras remontadas desde la línea de fondo para asegurar el primer set en 40 minutos.

Marta Kostyuk spoke about Ukraine after her loss to Aryna Sabalenka in the Brisbane final



"I wanna say a few words about Ukraine. I play every day with pain in my heart. There are thousands of people who are without light and warm water right now. It's -20 degrees outside. It's…

Fue todo para Kostyuk, quien se debilitó bajo la tensión física y Sabalenka aceleró en el segundo set. Con una mezcla de golpes de fondo contundentes y golpes de balada engañosos, forzó un recuento creciente de errores de la ucraniana para cerrar el partido sin perder un set en toda la semana.

Tensión en el aire

Tras la victoria, Sabalenka miró hacia la cancha a Kostyuk y besó ambos bíceps, probablemente en referencia a comentarios previos de Kostyuk de que tenía niveles de testosterona más altos que otros jugadores. Kostyuk ha dicho que los comentarios del año pasado se salieron de contexto, pero aumentaron las tensiones entre ambos desde la negativa del ucraniano a estrechar la mano de Sabalenka tras un partido en Roland Garros 2023.

La entrega del trofeo tras el partido fue fría. Kostyuk habló apasionadamente de su tierra natal, pero notablemente declinó mencionar a Sabalenka por su nombre. Sabalenka, por su parte, felicitó a Kostyuk, diciendo que esperaba que se encontraran pronto en otra final. También lanzó una broma pícara a su novio Georgios Frangulis.

La bielorrusa festeja su victoria en Brisbane

Fuente: Tribuna del Yaqui