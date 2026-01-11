Tirso Ornelas pone al frente a los Charros ante los Águilas, en semis de la LAMP

Zapopan, Jalisco.- Tirso Ornelas bateó de 3-2 con un cuadrangular incluido y remolcó tres carreras para que los Charros de Jalisco derrotaran por 5-3 a los Águilas de Mexicali, en su primer encuentro de semifinales de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El triunfo fue para la cuenta de Manny Bañuelos (1-0), quien espació seis imparables en igual número de entradas, con una carrera y siete 'chocolates', además de una base por bolas. Trevor Clifton se apuntó el salvamento (4). El revés fue para el abridor de los emplumados, David Reyes (0-1), quien recibió siete hits y cuatro anotaciones en cinco innings y un tercio; en los que dio tres bases por bolas y ponchó a dos.

Bañuelos fue el pitcher de la victoria

Fueron los emplumados quienes pegaron primero en el marcador, al timbrar su primera carrera en la apertura del encuentro, donde Cade Gotta inició con sencillo al prado izquierdo, se robó la segunda colchoneta y anotó con imparable de Alex Mejía.

Los todavía campeones Charros emparejaron los cartones en el fondo del cuarto episodio, después de que Reynaldo Rodríguez conectó doblete al prado central y timbró con sencillo de Connor Hollis. En el quinto capítulo, Ornelas le dio la ventaja a los jaliscienses con su primer cuadrangular de la postemporada, un cañonazo por todo el jardín derecho.

La mandó al otro ladouD83DuDCA3uD83DuDE2F



Tirso Ornelas conecta tremendo batazo al derecho para darle la ventaja a los tapatíos uD83DuDD25uD83DuDC4AuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/DaUU1pHiqR — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 12, 2026

Jalisco sentenció el encuentro en la parte baja del sexto rollo, donde fabricaron tres carreras. El otro Ornelas, Julián, recibió pasaporte gratis y tras uno fuera, anotó con doblete de Alejandro Osuna al prado derecho. Eso fue todo para el abridor de los visitantes Águilas, David Reyes, quien dejó su lugar en el montículo a Juan Robles, quien fue recibido con imparable de Hollis y, luego Tirso Ornelas le sacó doblete al fondo del jardín central que remolcó par de anotaciones.

Ornelas se vistió de héroe a la ofensiva

Mexicali todavía sumó una rayita en la séptima alta, aprovechando la salida de Bañuelos y el ingreso de Gerardo Reyes, quien se metió en problemas al regalar base gratis a Wynton Bernard; mientras que Marco Jaime y Alexis Wilson hilvanaron sencillos, entrando la carrera con elevado de sacrificio de Gotta al central. Pero se quedaron cortos, luego de que Reyes fuera relevado por Miguel Aguilar, quien ponchó a Estevan Florial y luego obligó a roletear a las paradas cortas a Yadir Drake, para poner fin a la amenaza emplumada.

Los Águilas todavía intentaron una rebelión en la novena entrada, donde timbraron una carrera sobre el cerrador de los Charros, Trevor Clifton, quien después de dos fuera regaló bases por bolas a Florial y Drake, mientras que el refuerzo Willie Calhoun respondió con sencillo productor. El segundo encuentro de la serie al mejor de siete juegos, se llevará a cabo el lunes en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

Responden los cachanillasuD83EuDD85



Los @AguilasDeMxli timbran una más con elevado al central de Cade GottauD83DuDC4AuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/e8cfGGQX7M — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui