Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave; dónde ver EN VIVO el inicio de las semifinal de la LAMP

Culiacán, Sinaloa.- Tomateros de Culiacán recibirá a Algodoneros de Guasave en una nueva edición de la rivalidad sinaloense, ahora situada en las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), temporada 2025-2026. Los guasavenses llegan tras dar la sorpresa en la primera ronda de los playoffs, mientras que la novena guinda protagonizó la única serie que se tuvo que definir en siete juegos.

Los Algodoneros se clasificaron en la octava posición, tanto en la cosecha de puntos como en el standing general, por lo que se tendrían que enfrentar a los Jaguares de Nayarit en el inicio de la postemporada. Contra todo pronóstico, Guasave eliminó a la novena nayarita en cinco juegos, poniendo fin a las aspiraciones de Jaguares para alcanzar el título en su primera temporada dentro de la LAMP.

#Deportes | Algodoneros de Guasave sorprende y elimina a Jaguares; resultados del juego 4 de playoffs LAMP 2026 ?https://t.co/1ob2l0LBkK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Por su lado, los Tomateros tuvieron que recurrir a los siete juegos de la serie para poder eliminar a Cañeros de Los Mochis, quienes tenían todos los factores a su favor para avanzar, pero no lo pudieron capitalizar. Culiacán concretó su clasificación a la antesala de la final con una blanqueada ante la novena verde, siendo Alí Solís y Orlando Martínez los productores de las tres únicas anotaciones del juego a muerte súbita.

Algodoneros tuvo la suerte a su favor y quedó primero en el sorteo durante el Draft de Refuerzos, por lo que eligieron tomar a Tyler Jandron, lanzador zurdo que jugó para Jaguares de Nayarit en la temporada regular y dejó marca de un triunfo sin derrota, además de una efectividad de 1.45. En contraparte, los guindas se decidieron a reforzar los jardines y eligieron a Allen Córdoba, panameño que se desempeña como el patrullero estelar de Yaquis de Obregón.

#Deportes | Allen Córdoba jugará para Tomateros de Culiacán; draft de refuerzos para las semifinales de la LAMP ?https://t.co/hQjh8txgQ3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 10, 2026

Horarios del Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave

Estadio: Estadio Tomateros, Culiacán, Sinaloa

Fecha: Domingo, 11 de enero

Horario: 18:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/FOX/TVC Deportes 2

Los locales enviarán a su estandarte para abrir el juego 1 de las semifinales, ya que se tiene programado como inicialista a Manny Barreda; el derecho cuenta con dos victorias en el mismo número de apariciones de la actual postemporada, permitiendo solo una anotación en más de 11 episodios lanzados. 'Manny-Day' se enfrentará a Tyler Jandron por Guasave, lanzador que salió sin decisión luego de siete entradas de solo una carrera ante Jaguares.

Fuente: Tribuna del Yaqui