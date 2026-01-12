Allen Córdoba sufre terrible lesión: CONOCE el tiempo que estará fuera con Tomateros

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán iniciaron con el pie derecho las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), al superar a los Algodoneros de Guasave 6-0 el domingo 11 de enero de 2026, pero no todo fue positivo para la escuadra, ya que su flamante refuerzo Allen Córdoba abandonó el compromiso por una lesión.

Fue en la parte baja del sexto episodio cuando el panameño se instaló en la inicial con base por bolas; dos bateadores más tarde salió al robo y se barrió de cabeza en la intermedia, pero fue puesto fuera por Jorge Flores, con quien colisionó sobre la almohadilla y le provocó una molestia en su hombro izquierdo.

Al valorar la jugada, rápidamente acudieron los paramédicos del equipo y le brindaron los primeros servicios fuera del terreno de juego. En su lugar entró el cajemense Édgar Robles, para cubrir el jardín central en las entradas restantes del compromiso.

Aunque en las imágenes la jugada luce aparatosa, lo cierto es que, afortunadamente para el jugador y el club, la lesión no pasó a mayores y Córdoba estará de regreso a la actividad lo más pronto posible, para ayudar a los Tomateros a conseguir el pase a la gran final.

Allen Córdoba presentó una luxación de hombro. Su evolución clínica es favorable y se prevé que pueda estar disponible para los próximos juegos", compartieron los de la capital de Sinaloa en sus redes sociales.

Para el compromiso de este lunes 12 de enero, es probable que Allen no tenga actividad y repose por completo su hombre. Por lo tanto, sería en el tercer duelo, cuando la serie se traslade a Guasave, donde el estelar canalero regrese al terreno de juego y se apodere del jardín central.

Durante la recta final de la temporada, las lesiones han sido un real problema para los Tomateros de Culiacán, pues además de Allen Córdoba, un total de dos peloteros han salido lesionados; Dwight Smith y JP Martínez salieron con lesión de su serie ante Cañeros de Los Mochis, pero a diferencia del cañonero de los Yaquis de Obregón, ellos sí estarán fuera todo lo que resta de las semifinales.

