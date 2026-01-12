Box: Rendirán homenaje a Muhammad Ali con un sello postal conmemorativo

Nueva York, Estados Unidos.- El legendario Muhammad Ali, considerado ampliamente como el boxeador más famoso e influyente de todos los tiempos, y una fuerza cultural que fusionó el brillo atlético con la convicción política y el espectáculo, será homenajeado por primera vez con dos sellos conmemorativos del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) que saldrán a la venta a partir de este jueves, casi diez años después de su fallecimiento.

Eso es algo con lo que el propio Ali bromeó una vez diciendo que debería ser un sello postal porque "esa es la única forma en que me ganen". Ahora, la frase del tricampeón de peso pesado se está convirtiendo en realidad. Ali falleció en 2016 a los 74 años tras vivir con la enfermedad de Parkinson durante más de tres décadas.

Help us make Muhammad Ali's @USPS Forever Stamp launch The Greatest Launch of All Time! Pre-order your stamps today and have them shipped to you when they go on sale on January 15!uD83DuDCEB uD83DuDC8C



Hurry and get yours while supplies last! https://t.co/tm2h6k7QP3 pic.twitter.com/Qclfsxz74z — Muhammad Ali Center (@AliCenter) January 12, 2026

Durante su vida y póstumamente, el hombre conocido como El Más Grande ha recibido numerosos premios, incluyendo una medalla de oro olímpica en 1960, el premio Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas en 1998 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2005.

"Como una especie de guardián de su legado, estoy encantado. Estoy emocionado. Estoy eufórica", dijo Lonnie Ali, la esposa del campeón durante casi 30 años, a la agencia The Associated Press. "Porque la gente, cada vez que vea ese sello, lo recordará. Y estará en el centro de su conciencia. Y, para mí, eso es una emoción".

Lonnie Ali expresó su alegría por la noticia

Tener su rostro en un sello, dijo Lonnie Ali, tiene un significado especial porque es una oportunidad para destacar su misión de difundir la compasión y su capacidad para conectar con la gente. "Lo hacía una persona a la vez", dijo. "Y es una forma preciosa de conectar con la gente, enviarles una carta y usar este sello para reforzar el mensaje en esa vida de conexión".

La ceremonia de emisión de la primera estampilla se celebrará el jueves en la ciudad de Louisville (Kentucky), donde nació el boxeador en 1942, según un comunicado del centro cultural Muhammad Ali. Las estampillas contienen una foto de Alí con los guantes de boxeo en guardia, y la palabra 'ALÍ' en letras rojas o negras, según la versión.

Cada hoja de 20 sellos también muestra una foto de Ali posando con un traje de rayas, un reconocimiento a su labor como activista y humanitario. Se han impreso veintidós millones de sellos. Una vez que se agoten, no se reimprimirán, dijeron funcionarios del Servicio Postal de Estados Unidos. Se espera que los sellos generen mucho interés tanto de coleccionistas como de no coleccionistas.

Los sellos serán presentados el jueves

Fuente. Tribuna del Yaqui