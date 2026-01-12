Charros explota su ofensiva y supera a los Águilas: Se coloca a dos victorias de la gran final

Guadalajara, Jalisco.- Charros encendió su ofensiva y protagonizó un auténtico festival de batazos en el Panamericano de Jalisco, al superar 13-4 a los Águilas de Mexicali este lunes 12 de enero, y con esto colocarse a tan solo dos victorias de la gran final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Una sobresaliente labor de Luis Payan en la lomita, combinada con un bateo explosivo, fueron las claves de los tapatíos en este segundo de la serie, frente a unos 'cachanillas' que lucieron completamente diferentes a lo mostrado en la primera ronda de playoffs, donde eliminaron a Yaquis por barrida.

¡ESTAMOS A LA MITAD DEL CAMINO!??uD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/mvUOwFihXj — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) January 13, 2026

Batazo tras batazo

Desde la primera entrada, los locales castigaron al inicialista Gabriel Ponce con los batazos productores de Mateo Gil y Alejandro Osuna. En la segunda, Charros aumentaría su ventaja con un rally de cinco, donde Julián Ornelas y Reynaldo Rodríguez remolcaron con imparable.

En la tercera, Santiago Chávez se estrenaría como refuerzo al mandarla a volar, mientras que en la cuarta, Julián Ornleas también conectaría cuadrangular. Águilas reaccionó en la quinta con un rally de tres, cortesía de un jonrón de Alexis Wilson. En la sexta, Estevan Florial también le dijo adiós a la bola y puso la pizarra 9-4.

Pero la respuesta de los locales fue inmediata con un par de carreras en la sexta y otras dos en la séptima para cerrar así la pizarra 13-4 y hacer estallar al Panamericano, que sueña con tener su segunda final de manera consecutiva y representar a México en casa durante la Serie del Caribe.

Tablazo de Wilson??uD83DuDD25



Con dos a bordo, el catcher emplumado mandó a volar la esférica por todo el izquierdo uD83DuDE0EuD83DuDCAAuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/ilFqqb17Hi — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 13, 2026

La victoria fue para Luis Payan, quien trabajó cinco entradas completas, donde permitió tres carreras, cuatro imparables y ponchó a un pelotero. El descalabro cargó Gabriel Ponce, que en una entrada y un tercio fue maltratado con par de imparables y cuatro rayitas.

El tercero de la serie se jugará el próximo miércoles 14 de enero, pero en el Nido de las Águilas de Mexicali. El 'Chapo' Vizcarra apostará por el ligamayorista Valente Bellozo como su pitcher abridor, mientras que Gil pondrá a Luis Rodríguez.

Fuente: Tribuna del Yaqui