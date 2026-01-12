Clausura 2026 EN VIVO: Hora y en dónde VER el América vs. Atlético de San Luis de la jornada 2

Ciudad de México.- Este miércoles 14 de enero de 2026, el Club América hará su debut en casa cuando se mida al Atlético de San Luis, en un partido correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 en la Liga MX. Después de un insípido primer partido, los dirigidos por André Jardine buscarán imponer condiciones y conseguir sus primeros tres puntos del torneo frente a su gente y ante un rival al que ha logrado encontrarle la medida.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el equipo de Coapa intentará dar un golpe de autoridad y refrendar su posición como uno de los candidatos al título. Las Águilas arrancaron el torneo con altas expectativas, impulsadas por la exigencia de su afición y la obligación histórica de pelear por el campeonato. En la primera fecha, el cuadro azulcrema empató 0-0 en su visita a la frontera para enfrentar a Xolos de Tijuana.

Aunque no se reforzó con nombres de peso, el conjunto capitalino cuenta con una base competitiva y con variantes ofensivas en su plantel, esto le permite hacer rotaciones conforme al oponente en turno. El club potosino, en cambio, apuesta por un proyecto equilibrado, combinando juventud y experiencia para ser más competitivo. Los pupilos de Guillermo Abascal tuvieron un amargo inicio de torneo tras perder en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

En su presentación mostró orden táctico y capacidad para competir en escenarios complicados, pero sucumbió 2-1 frente a Tigres UANL con un doblete incluido de Marcelo Flores. Por su parte, João Pedro hizo el tanto que significaba el empate momentáneo; sin embargo, el conjunto rojiblanco cayó ante la presencia de su afición. El balón rodará con la promesa de emociones y un resultado que puede marcar tendencia temprana en este Clausura 2026.

Posibles alineaciones América vs. Atlético de San Luis

América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Rodrigo Dourado, Alexis Gutiérrez; José Zúñiga, Rodrigo Aguirre, Allan Saint-Maximin.

Atlético de San Luis: Andrés Sánchez; Román Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo, Juan Sanabria; Benjamín Galdames, Sébastien Salles-Lamonge, Miguel García, Óscar Macías; João Pedro, Anderson Duarte.

Cuándo, dónde y a qué hora ver León vs Cruz Azul

Día: Miércoles 14 de enero de 2026

Hora: 19:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Dónde ver: Canal 5 y TUDN

Fuente: Tribuna del Yaqui