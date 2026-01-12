José Urquidy sacrificaría jugar el Clásico Mundial o Serie del Caribe por las Grandes Ligas

Ciudad de México.- Con la Serie del Caribe y el Clásico Mundial de Beisbol en puerta, el lanzador sinaloense José Urquidy no descarta vestir la casaca tricolor en ambas competencias, aunque su prioridad sigue siendo firmar con un equipo de Grandes Ligas.

Lo anterior lo confirmó el propio lanzador mexicano, quien señaló en una entrevista que ambas opciones están sobre la mesa; sin embargo, también dejó claro que cualquier decisión que tome dependerá primero de si logra concretar su regreso a la Gran Carpa.

El mazatleco jugó con Venados en la LAMP

"Ya me han preguntado si deseo asistir a la Serie del Caribe y también sobre el Clásico Mundial. Todo está en la mesa. Ojalá se dé la oportunidad; yo encantado, pero hay prioridades. Estamos buscando una firma en Estados Unidos y, si eso sucede, dependerá de lo que el equipo me indique", explicó el derecho mazatleco en la entrevista para la cadena ESPN.

Luego de haber lanzado en la campaña 2025 con los Detroit Tigers y tras ser dejado en libertad, Urquidy, campeón de la Serie Mundial con los Houston Astros en la temporada 2022, busca una nueva oportunidad en la Gran Carpa. El lanzador reveló que existe interés de algunas organizaciones de MLB, aunque todavía no hay nada cerrado.

"Mi agente es quien me mantiene al tanto de todo lo que está pasando. Sí ha habido interés y estamos en una buena posición. Esperemos que pronto se concrete algo. Hasta la fecha sí ha habido interés; todavía no podemos decir de quién, pero estamos en una buena posición. Esperemos que en estos días salga algo, si Dios quiere, y mientras tanto seguimos aquí, enfocados en la próxima apertura", señaló en la entrevista.

Y como parte de ese proceso, el derecho mazatleco se encuentra participando en la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), vistiendo el uniforme de los Leones del Escogido, actuales campeones nacionales y de la Serie del Caribe.

Con los félidos, Urquidy ha tenido tres apariciones en la Lidom. En 6.2 entradas lanzadas acumula una efectividad de 9.45, con cuatro ponches y una base por bolas, además de un WHIP de 1.80, un FIP de 4.66 y un ERA+ de 44. Aunque los números no han sido los mejores, viene de su salida más sólida con el conjunto dominicano.

Urquidy está reforzando a los Leones del Escogido

Fuente: Tribuna del Yaqui