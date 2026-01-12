Juventus golea 5-0 al Cremonese y escala a la tercera posición de la Serie A

Turín, Italia.- Con una contundente actuación ofensiva sobre el Cremonese (5-0) este lunes 12 de enero de 2026, la Juventus continuó su ascendente racha que ya la sitúa en el tercer lugar de las posiciones en la Serie A; además de mantener perfecta su serie entre ambos equipos en este siglo, con su cuarta victoria en duelos directos.

La Vecchia Signora se mostró cómoda desde el arranque del encuentro, gracias a los tres goles de ventaja al descanso, obras de Gleison Bremer, Jonathan David y Kenan Yildiz, que certificaron la quinta victoria en seis partidos de liga para la Juve. Un autogol de Filippo Terracciano y un tanto de Weston McKennie en la segunda parte culminaron la goleada.

Con esta fácil victoria, los gigantes turineses empataron en puntos con el campeón Nápoles y la Roma (39), pero por encima de ambos en diferencia de goles. El Inter de Milán lidera al AC Milan por tres puntos. Los dos primeros tienen un partido menos.

La primera de las anotaciones llegó a los 12 minutos gracias a un disparo afortunado. El disparo lejano de Bremer fue desviado y dejó al portero Emil Audero paralizado. Dos minutos después, David hizo el segundo al culminar un contraataque incisivo de Khéphren Thuram.

El entrenador cremonés Davide Nicola fue expulsado por protestar una decisión del VAR de no conceder penalti a su equipo y su noche empeoró momentos después, cuando la Juventus recibió un penalti en el otro extremo y, aunque Audero desvió el penalti de Kenan Yildiz al poste (35’), el internacional turco aprovechó para marcar el rechace y poner el 3-0 antes del descanso.

Weston McKennie metió un cuarto gol a los dos minutos de la segunda parte, aunque Filippo Terracciano tuvo la mala suerte al ver cómo sus intentos en la línea de gol se consideraban en propia puerta. Con este resultado, Cremonese, que lleva seis partidos sin ganar, se mantuvo en la posición 13.

Génova vence a Cagliari

En otro duelo de la jornada de este lunes, el Génova ganó por primera vez en más de un mes con un doblete de su pareja escandinava, consolidando una victoria por 3-0 sobre el Cagliari. Lorenzo Colombo abrió el marcador a los siete minutos, mientras que el danés Morten Frendrup dobló la ventaja a los 75 minutos y el central noruego Leo Skiri Østigard hizo el 3-0 segundos después con un cabezazo preciso.

