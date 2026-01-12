Lanzador del Año en la Liga Dominicana representaría a México en el Clásico Mundial

Santo Domingo, República Dominicana.- Será el 5 de marzo del 2026 cuando se abra un nuevo capítulo del Clásico Mundial de Beisbol, donde la Selección Mexicana intentará superar lo realizado en la pasada edición, donde se quedaron con el tercer lugar.

Para lograrlo, Benjamín Gil mantendrá la base de los peloteros que consiguieron esa gran hazaña en el 2023 y reforzará algunas áreas, como es el caso de la rotación abridora. Con la baja de Julio Urías por problemas legales y Patrick Sandoval por lesión, el Tri apuntó su radar en el Caribe, principalmente en República Dominicana, pues estarían convocando al Pitcher del Año de la Lidom.

Se trata del estadounidense con ascendencia mexicana, Aaron Sánchez, quien dejó números de 1.55 de efectividad, con 34 ponches y nueve bases por bolas frente a 178 bateadores. Su promedio de hits y bases por bolas por entrada lanzada (WHIP) fue de 0.95, terminando con una marca de cuatro ganados y dos perdidos en ocho compromisos, portando los colores de los Toros del Este.

Aaron Sánchez, the pitcher of the year in LIDOM this winter, will represent Mexico at the 2026 World Baseball Classic pic.twitter.com/uy8cFUmRXM — Jeff Duda (@INTLBaseball24) January 11, 2026

La noticia de que el exligamayorista se unirá al equipo mexicano fue reportada por Bob Elliott de Canadian Baseball Network, por lo que se espera que en los próximos días los directivos de la selección mexicana lo hagan oficial. Sánchez es un 'viejo lobo de mar' en este deporte, y después de un par de años difíciles, donde las lesiones y la inconsistencia lo alejaron de su mejor forma, el de 33 años parece haber encontrado su nivel.

El pitcher hizo su debut en las Grandes Ligas en 2014 y rápidamente dio de qué hablar, ya que registró una efectividad de 1.09 en sus primeras 33 entradas. Sin embargo, las lesiones en los dedos lo limitaron y fueron terminando con su rendimiento en la lomita.

El 2016, ya con las molestias a un lado, fue cuando tuvo su mejor año, liderando a los abridores de la MLB con una efectividad de 3.00 en 192 entradas, lo que le valió pelear por el Cy Young. Pero nuevamente las lesiones aparecieron en 2017, y desde entonces, Sánchez decayó en la MLB, pasando por los Houston Astros y los San Francisco Giants.

Ahora, después de una sensacional aparición en el circuito invernal y una posible valiosa participación con México, no sería 'descabellado' que volviera a ser contactado por un equipo de la MLB, ya sea para pertenecer al roster oficial o jugar en ligas menores.

Fuente: Tribuna del Yaqui