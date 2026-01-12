NFL: Matthew Stafford pone fin a la espera más larga para ser elegido al primer equipo All-Pro

Los Ángeles, Estados Unidos.- Más de 64 mil yardas por pase, más de 400 pases de touchdown y un título del Super Bowl acrecientan el legado que Matthew Stafford ha acumulado a lo largo de una carrera impresionante en la NFL.

Sin embargo, un reconocimiento que le faltaba en su vitrina y que no había conseguido hasta esta temporada fue haber sido nombrado All-Pro del primer equipo de la AP NFL. Pero el pasado sábado 10 de enero, Stafford fue seleccionado para este equipo, poniendo fin a la espera más larga de la historia para que un quarterback reciba ese honor por primera vez.

NFL All Pro offense pic.twitter.com/bykibSYeAz — Armando Salguero (@ArmandoSalguero) January 10, 2026

El mariscal de campo de Los Angeles Rams acaba de completar su decimoséptima temporada en la NFL desde que fue seleccionado en primer lugar por Detroit en 2009, superando la espera de 15 años de Fran Tarkenton por su primer honor All-Pro en 1975.

De acuerdo con el Elias Sports Bureau, solo otros dos jugadores habían esperado 15 años o más para su primera selección All-Pro, empatando Stafford con el pateador Gary Anderson por la espera más larga. Anderson también fue nombrado All-Pro en su temporada 17 en 1998, cuando anotó los 35 intentos de field goal y 59 puntos extra en la temporada regular antes de fallar un posible despeje que selló el partido y que le costó a Minnesota el título de la NFC.

Stafford recibió 31 de los 50 votos para el primer puesto del mismo panel que elige al MVP, con Drake Maye de New England obteniendo 18 y Allen uno. Stafford fue nombrado en 49 papeletas con 18 votos en segundo lugar, mientras que Maye apareció en 47 papeletas con 29 en segundo lugar.

Además, la selección All-Pro de Stafford también podría reforzar su caso para el Salón de la Fama. Ningún quarterback moderno ha entrado en el Salón sin recibir uno de estos honores: primer equipo All-Pro, MVP de la NFL, Jugador Ofensivo del Año de la NFL o MVP de la Super Bowl.

Stafford ya tiene uno y podría añadir otro cuando se anuncie el MVP en NFL Honors el 5 de febrero. De 2013 a 2023, el quarterback del primer equipo All-Pro también ganó el MVP, pero esa racha se rompió el año pasado cuando Josh Allen ganó el MVP tras la elección de Lamar Jackson como All-Pro.

Stafford tiene números para llegar Canton

