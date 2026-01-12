Pitcher estelar de los Yaquis de Obregón se acerca al título en la Liga Dominicana

Santiago, República Dominicana.- El Caribe, especialmente, se ha convertido en el lugar predilecto para las estrellas más representativas de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), como es el caso de las Águilas Cibaeñas, que anunciaron el pasado fin de semana la llegada del estelar de los Yaquis de Obregón, Odrisamer Despaigne.

El cubano fue anunciado como flamante refuerzo emplumado el sábado, y fue el domingo 11 de enero cuando hizo su debut en el Round Robin, luciendo dominante en la lomita de los disparos y mostrando por qué fue el 'as' en el staff de abridores de la Tribu de Cajeme.

El estadio Julian Javier en San Francisco de Macoris fue sede de la victoria 9-3 de las Águilas Cibaeñas ante los Gigantes del Cibao. El derecho trabajó cinco entradas y dos tercios, donde solamente permitió dos carreras limpias y dejó su promedio en 3.18. Además, Odrisamer se apuntó tres 'chocolates'.

Tremendo partido de Odrisamer Despaigne en su regreso a LIDOM:



5.2 IP, 0.88 WHIP, .561 OPS, 1 BB, 3 SO



64% Strike

26% Swing Miss

25% CSW



FB 93-95

SL 82-85

CT 86-88

CB 69-75

CH 80-81 pic.twitter.com/Ef3h3eR727 — Béisbol 108 (@Beisbol108) January 12, 2026

De esta manera, el cubano se agenció su primer triunfo en la presente postemporada de la Liga Dominicana de Beisbol. Mientras que con dicho resultado, su equipo llegó a siete en el Round Robin 2025, acercándose al campeonato y tener la oportunidad de estar en la Serie del Caribe 2026 de Guadalajara.

Cabe destacar que Despaigne llegó como refuerzo de las Águilas luego de un excelente desempeño en los Yaquis de Obregón, en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), donde tuvo una marca de siete triunfos con una efectividad de 2.95, siendo esta la cuarta mejor de la liga. Igualmente, el de la 'isla' forma parte de la lista de los nominados a mejor pitcher del año del beisbol invernal en México.

Su llegada a una de las ligas más competitivas del mundo lo mantendrá en gran nivel a pesar de tener 38 años de edad. El estelar de los Yaquis cuenta con vasta experiencia en la MLB, KBO y otros circuitos profesionales, como ahora su paso con las Águilas Cibaeñas en República Dominicana.

Además de Odrisamer, otros peloteros de la Liga Arco, como José Urquidy, Faustino Carrera, Rodolfo Amador, Guadalupe Chávez, entre otros, han sido confirmados como flamantes refuerzos de algún equipo en la Liga Dominicana de Beisbol, la misma que se encuentra en la recta final.

Fuente: Tribuna del Yaqui