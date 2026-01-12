Se acabó la paciencia: Real Madrid despide a Xabi Alonso; Álvaro Arbeloa entra al quite

Madrid, España.- Un día después de perder la final de la Supercopa de España a manos de su acérrimo rival, Barcelona, la directiva del Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso como su entrenador y designó a Álvaro Arbeloa del equipo B como su nuevo director técnico este lunes.

El conjunto merengue señaló que Alonso se marchó de mutuo acuerdo, pero esto siguió a una etapa tumultuosa que duró menos de ocho meses y llegó un día después de que el Real Madrid perdiera 3-2 ante el Barcelona en Arabia Saudí. Alonso fue reemplazado inmediatamente por Arbeloa, quien fuera su compañero con el Madrid, Liverpool y en la Selección de España, donde ambos conquistaron el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

"El Real Madrid desea anunciar que, por mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", decía el comunicado. "Xabi Alonso siempre llevará el cariño y la admiración de todos los madrileños porque es una leyenda del Real Madrid y siempre ha representado los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su hogar".

Alonso reemplazó a Carlo Ancelotti el pasado mayo bajo grandes expectativas y la presión en aumento mientras el equipo luchaba por jugar bien bajo su mando. Tuvo disputas con jugadores como Vinícius Júnior y los medios de comunicación dijeron que perdió el control del vestuario.

Vinícius y otros se quejaron más de una vez de ser sustituidos por el entrenador durante los partidos. Algunos jugadores apoyaron públicamente al entrenador a finales del año pasado, pero la situación no pareció mejorar mucho en las últimas semanas.

Alonso estuvo al mando del Madrid en 34 partidos en todas las competiciones, ganando 24, perdiendo seis y empatando cuatro. Madrid ganó el primer clásico de la temporada en octubre por 2-1, pero aún va cuatro puntos por detrás del Barcelona a mitad de la Liga. El próximo partido del equipo será el miércoles en Albacete, en octavos de final de la Copa del Rey.

Las disputas con Vinícius fueron muy notables

Fuente: Tribuna del Yaqui