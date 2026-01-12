Se termina el sueño para Rodgers y Steelers; Houston Texans avanza a la Ronda Divisional

Pittsburgh, Estados Unidos.- Los Houston Texans cumplieron con las predicciones y se quedaron con el sexto y último boleto disponible para la Ronda Divisional en los playoffs de la NFL, con un triunfo contundente (30-6) ante los Pittsburgh Steelers este lunes 12 de enero por la noche.

De la mano de su temible defensiva, la cual ha destacado durante toda la campaña, y con todo y que C.J. Stroud no tuvo su mejor encuentro, los Texanos no tuvieron problemas en el Acrisure Stadium ante un Aaron Rodgers, que a sus 42 años ya no tiene la movilidad de antaño y nada pudo hacer para poner a su club en la siguiente ronda.

Houston llegaba como el equipo más encendido a la postemporada y lo reafirmaron en Pittsburgh; si bien es cierto que la primera mitad del juego fue pareja, para el último cuarto despertaron y no dejaron duda de que se pueden convertir en el 'Caballo Negro' de los playoffs.

El mariscal, CJ Stroud, perdió el balón tres veces, pero también lanzó un pase de touchdown en la primera mitad a Christian Kirk, que fue uno de los más destacados, ya que logró ocho recepciones para 144 yardas. Mientras que Woody Marks acumuló 112 yardas terrestres para Houston, que tenía un récord de 0-6 como visitante dentro de la postemporada.

Mientras que del otro lado de la moneda, el veterano Rodgers lanzó solo 146 yardas, mientras que los Steelers se vieron limitados a 175 yardas de ataque. Quien es un histórico en este deporte, al ser nombrado cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) deberá tomarse un tiempo antes de decidir si regresa el próximo otoño a la NFL.

Con este resultado, los Texans (13-5) se medirán contra New England (15-3) en la ronda divisional el domingo por la noche, en un duelo donde se proyecta que sea la defensiva la que salga a relucir y en donde Stroud deberá darle la vuelta a la página.

Duelos de la Ronda Divisional.

Además del duelo de Houston, Chicago (12-6), segundo clasificado, recibirá a los Rams (13-5), quinto clasificado, en el segundo partido del domingo. La postemporada comenzará con los Bills (13-5), cabeza de serie número 6, contra Denver (14-3). Mientras que los 49ers (13-5) se enfrentarán a los Seahawks (14-3).

Fuente: Tribuna del Yaqui