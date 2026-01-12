Sheinbaum abandera a la delegación mexicana rumbo a Juegos Olímpicos de invierno 2026

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 12 de enero de 2026, la mandataria mexicana abanderó a la delegación mexicana que acudirá a los Juegos OIímpicos de Invierno en Italia. Aquí te decimos cómo fue la ceremonia.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. La escolta estuvo integrada por Donovan Carrillo, figura del patinaje artístico; Alan Daniel Corona Rodríguez, Regina Martínez Lorenzo y Sarah Schleper, atletas que representarán al país en estas competencias.

Atletas mexicanos, listos para representar a México en los Olímpicos de Invierno 2026. Foto: Gobierno de México

En la ceremonia estuvieron presentes el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco; la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, y Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quienes respaldaron a los atletas y reconocieron el esfuerzo que representa llegar a una competencia de este nivel.

En su intervención, Rommel Pacheco agradeció al Gobierno Federal por los apoyos para esta comitiva. Asimismo, hizo énfasis en que este abanderamiento es histórico al ser la primera vez que una mujer presidenta lo encabeza.

Desearles lo mejor y compartir un mensaje de gran relevancia para el deporte nacional, de ir a representar a México en estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 que se celebrarán en Italia y que es la culminación de un ciclo olímpico en estas disciplinas. Los Juegos Olímpicos de Invierno representan la máxima expresión del deporte en sus disciplinas en el deporte de invierno y celebrar el gran compromiso que han tenido a lo largo de muchos, muchos años", declaró Rommel este lunes.

Sheinbaum abandera a atletas

En la ceremonia, los presentes saludaron a la bandera. Posteriormente, la presidenta realizó la toma de protesta durante el abanderamiento de la delegación mexicana, previo a entregarle la bandera al patinador Donovan Carrillo:

Integrantes de la delegación mexicana, que representarán a México en los vigésimo quintos juegos de invierno Milano-Cortina 2026 en Italia (del 6 al 26 de febrero). Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza nuestra independencia, soberanía, el honor, las instituciones, representa a nuestro pueblo y la integridad de su territorio, protestan honrarla y defenderla con lealtad y justicia. La patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con esta protesta por el bien del pueblo y por el bien de la Nación", dijo Sheinbaum.

"Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños", concluyó la mandataria, a lo que los atletas mexicanos respondieron "sí, protesto".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'