Xabi Alonso deja el Real Madrid y la NFL tendrá nuevo campeón: Esto y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este lunes 12 de enero, conoce que el Real Madrid cambia a Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Apoyan jugadores de la MLS cambio en el calendario

La Junta de Gobernadores de la MLS ha tomado la decisión oficial de modificar el calendario de la liga a partir del año 2027. Lo más destacado de esta noticia es que los jugadores han dado su visto bueno a la medida, lo que asegura una transición positiva hacia este nuevo formato de competencia.

Tendrá NFL nuevo campeón

Habrá un nuevo monarca en la NFL tras la eliminación de las Philadelphia Eagles a manos de los San Francisco 49s. Con este resultado, el actual campeón defensor se despide de la temporada de forma prematura en la primera ronda de los playoffs, dejando el camino abierto para que otro equipo se lleve el título este año.

Real Madrid cambia a Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa

Tras caer ante el Barcelona en la Supercopa de España, el Real Madrid decidió despedir a Xabi Alonso de su cargo. La directiva actuó rápido y anunció que Álvaro Arbeloa será el encargado de tomar las riendas del equipo, buscando darle un giro a la situación deportiva después de la dura derrota.

Fuente: Tribuna del Yaqui