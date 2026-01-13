Anthony Davis estará fuera varios meses y Cancelo se va al Barça: Esto y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos los últimos hitos y acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este martes 13 de enero, conoce que Anthony Davis se someterá a una cirugía de la mano, por lo que estará fuera varios meses.

Tomlin deja a los Steelers

Tras casi dos décadas al mando, Mike Tomlin deja de ser el entrenador de los Steelers. Su salida ocurre justo después de que el equipo fuera eliminado en los playoffs. Se cierra así una etapa histórica para los Acereros, quienes ahora deberán buscar un nuevo líder tras veinte años de estabilidad.

Cancelo se va al Barça

El Barcelona hizo oficial la llegada de Joao Cancelo como su nueva incorporación. El lateral ya fue presentado y se suma al plantel blaugrana para reforzar la defensa. Con este movimiento, el equipo busca mayor profundidad y experiencia en su alineación para encarar el resto de las competencias.

Anthony Davis estará fuera varios meses

Anthony Davis, figura de los Dallas Mavericks, pasará por el quirófano debido a una lesión en la mano. Esta cirugía lo mantendrá fuera de las canchas por varios meses, lo que representa un golpe duro para su equipo, que no podrá contar con su talento durante una parte crucial de la temporada.

