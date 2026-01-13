Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán se acercan al título; juego 2 de las semifinales de la LAMP

Ciudad de México.- Luego de dos compromisos de la serie semifinal en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los dos equipos que fueron locales pudieron hacer válida la ventaja y se llevaron el par de triunfos. Tanto Charros de Jalisco como Tomateros de Culiacán pudieron alzarse con el triunfo y con ello, dan un paso adelante en la pelea por el título.

Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave

En el compromiso de la jornada del lunes, 13 de enero, la victoria se la llevó Aldo Montes, abridor de la novena guinda, que trabajó por espacio de cinco entradas y un tercio con solo dos imparables permitidos y una carrera sucia, además de tres bases otorgadas y un total de cinco chocolates. Por parte de Algodoneros, Saúl Vázquez fue quien cargó con el descalabro luego de recibir par de carreras en apenas 1.1 innings lanzados.

La novena guasavense fue quien anotó primero en complicidad de unos errores por parte de la defensiva de Tomateros, aunque la ventaja mínima se esfumó en el segundo rollo cuando Idelfonso Ruíz le dio la vuelta a la pizarra con un sencillo a los jardines. Joey Meneses amplió la ventaja en el cierre de la tercera y, una entrada después, llegó un rally de tres, comandado por un batazo de Ramon Ríos y un elevado de sacrificio de Ichiro Cano.

En el séptimo inning, los Algodoneros tuvieron un productivo rally donde anotaron un total de tres anotaciones, aunque se quedaron cortos y no pudieron concretar la remontada. Las acciones de dicho cruce se desplazarán hasta el Kuroda Park para reanudarse este miércoles, 14 de enero.

Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali

La segunda victoria para los de Jalisco se dio en una combinación entre la ofensiva explosiva y el gran trabajo monticular de Luis Payán; el sinaloense lanzó cinco capítulos y, aunque permitió tres anotaciones y un cuadrangular, se terminó llevando el triunfo. Gabriel Ponce fue el lanzador derrotado luego de permitir cuatro rayitas en 1.1 entradas de trabajo.

Por parte de la novena jalisciense, las anotaciones se repartieron entre varios elementos, entre los que destacan Julián Ornelas, que produjo dos rayitas con un cuadrangular, misma fórmula usada por Santiago Chávez, quien está con Charros como refuerzo procedente de Yaquis de Obregón y produjo su primera anotación en la semifinal.

