'Checo' Pérez de vuelta a las pistas; Cadillac presenta el monoplaza que usarán en la pretemporada de F1

Ciudad de México.- El regreso a las pistas de Sergio Pérez y Valtteri Bottas está cada vez más cerca y en Cadillac se siguen preparando para su debut en la Fórmula 1. La escudería estadounidense reveló el livery que usarán en sus monoplazas durante los test de pretemporada 2026 dentro de la escudería, los cuales se celebrarán en Barcelona, España, y luego se trasladarán hasta Bahréin.

Estas sesiones serán apenas el segundo contacto en pista para Cadillac desde que la FIA autorizó su incorporación a la categoría para la campaña 2026. Su primera incursión llegó hace un par de meses, cuando 'Checo' Pérez rodó con un monoplaza de Ferrari en una TPC dentro del Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

#Deportes | 'Checo' Pérez regresó a las pistas; Cadillac finaliza con éxito sus pruebas para el debut en la F1 uD83CuDFCE?uD83EuDD29https://t.co/5WYJ3edtF7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

En el livery presentado por Cadillac, predomina el color negro en el fondo, aunque incluye el nombre de los miembros fundadores estadounidenses y británicos como homenaje para las personas que hicieron posible la capitalización del ambicioso proyecto para la F1. La parte más vistosa dentro del monoplaza se la lleva el logotipo de Cadillac F1, mismo que abarca toda la tapa del motor en un color plateado.

Mark Reus, presidente de General Motors, declaró que la decoración elegida aporta en celebrar el legado de diseño de Detroit, además de enaltecer el poder internacional de Cadillac F1. Así mismo, apuntaló que los colores ayudarán para no develar las innovaciones en cuanto a la aerodinámica y diseño del piso.

Cabe señalar que la presentación oficial del monoplaza que se usará en la temporada 2026 de la Fórmula 1 se dará durante el Super Bowl LX, elegido de manera estratégica al ser uno de los eventos deportivos más importantes y vistos en los Estados Unidos. Con esto, la escudería busca generar un impacto inmediato y comenzar a crear una identidad para con los aficionados estadounidenses.

#Deportes | 'Checo' Pérez al en el Super Bowl 2026; Cadillac F1 presentará su monoplaza en el espectáculo de la NFL uD83CuDFC1uD83CuDFC8https://t.co/Tb8XH2vFLt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Los test de pretemporada arrancarán el próximo lunes, 26 de enero, y finalizarán el 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña en España para luego trasladarse hasta Medio Oriente. La segunda sesión será del 11 al 13 de febrero, mientras que los test cierran con la última ronda entre el 18 y el 20 del mismo mes en Bahréin.

Fuente: Tribuna del Yaqui