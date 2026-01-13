Cruz Azul vs. Atlas EN VIVO: Día, horario y en qué canal ver la JORNADA 2 del CLAUSURA 2026

Puebla, Puebla.- Con dudas e inquietudes en su entorno, Cruz Azul llega a su partido de la Jornada 2 del Clausura 2026, partido en el que fungirá como local en el Estadio Cuauhtémoc y recibirá la visita de los Rojinegros del Atlas. En un principio, el encuentro estaba programado para el martes 13 de enero de 2026; sin embargo, la coincidencia con el compromiso del Puebla en el mismo complejo obligó a la Liga MX a modificar el día y la hora.

Para Nicolás Larcamón y sus dirigidos es una prueba de fuego, pues, a pesar de que el campeonato está arrancando, la presión está a la orden del día en la institución cementera que viene de perder en la jornada anterior. Con su flamante refuerzo, el argentino Agustín Palavecino, debutando con gol, La Máquina apelará a su mejor versión para imponer condiciones en su nueva casa y poder comenzar con el camino hacia un nuevo título liguero.

En su debut en el Clausura 2026, el cuadro celeste cayó 2-1 frente al Club León, en un cotejo que dejó sensaciones negativas en el funcionamiento del equipo. Por el lado de Los Panzas Verdes, Ismael Díaz y Bryan Colula fueron los anotadores del encuentro, mientras que Palavecino puso el tanto con el que Cruz Azul se pudo acercar en el marcador en la recta final del encuentro. El equipo capitalino no pudo encontrar el ritmo y se notó impredecible por momentos.

¿Primer partido oficial con Cruz Azul? PRIMER GOL uD83DuDE0EuD83DuDE82



Agustín Palavecino entró en el segundo tiempo y ya nos dio una prueba de lo que será su fichaje con La Máquina. Qué jugador. pic.twitter.com/TyHRcJ3eBY — AS México (@ASMexico) January 11, 2026

Los Zorros, en cambio, iniciaron con el pie derecho al derrotar 1-0 al Club Puebla con una anotación de Uros Djurdjevic por la vía penal. Para este semestre, el club liderado por Diego Cocca reforzó de forma significativa su zaga defensiva con las incorporaciones de los argentinos Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso, provenientes del Orlando City de la MLS y el Olimpia de Paraguay. Estos fichajes se unen a la baja del brasileño Matheus Dória.

¡Tuvimos doble debut Rojinegro en Liga MX! ?uD83DuDD34??



2??1?? Rodrigo Schlegel

2??8?? Manuel Capasso #NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/mfNX4zp8WU — Atlas FC (@AtlasFC) January 11, 2026

Posibles alineaciones Cruz Azul vs. Atlas

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi; Carlos Rodríguez, Jéremy Márquez, Agustín Palavecino; José Paradela y Gabriel Fernández.

Atlas: Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Diego González; Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Gustavo Ferrareis y Mateo García; Eduardo Aguirre y Uros Djurdjevic.

¡EL XI INICIAL ESTÁ AQUÍ! uD83DuDD34??@CharlyFutbol presenta la primera alineación del CL26 uD83EuDD8A pic.twitter.com/SOFu6phyvm — Atlas FC (@AtlasFC) January 10, 2026

Cuándo, dónde y a qué hora ver Cruz Azul vs. Atlas

Día: Miércoles 14 de enero de 2026

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Premium

?? Jornada 2 ??



uD83CuDD9A Atlas

uD83CuDFDF? Cuauhtémoc

uD83DuDCC6 Miércoles 14 de enero

? 17:00

uD83CuDF9F? https://t.co/cYvmvyuWVl#AzulDePorVida pic.twitter.com/999gvw77dM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 12, 2026



