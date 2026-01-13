Defiende a 'Checo' Pérez; expiloto de F1 arremete contra Red Bull por el favoritismo a Max Verstappen

Ciudad de México.- Luego de que Sergio Pérez rompiera el silencio sobre el evidente favoritismo que hay dentro de Red Bull para con Max Verstappen, han sido varios pilotos los que se han sumado a lo comentado por el mexicano. Uno de ellos fue el experimentado Juan Pablo Montoya, quien señaló las dificultades que han enfrentado tanto 'Checo' como el resto de los conductores que han tripulado el segundo monoplaza del equipo de las bebidas energéticas.

Tras haber cumplido el periodo de gardening, Pérez Mendoza ha comenzado a ultimar detalles de su estadía dentro de Red Bull, además de revelar detalles sobre su salida. En un podcast que se publicó hace varios días, 'Checo' comentó que Verstappen ha sido uno de los peores compañeros de equipo por su competitividad, además de contar que dentro de Red Bull solo hacían caso a las quejas y exigencias del neerlandés.

#Deportes | Checo Pérez destapa a Red Bull uD83DuDC40uD83DuDEA6 pic.twitter.com/pJMMTM4NgA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 6, 2026

En entrevista publicada por el portal As, Montoya confirmó lo dicho por 'Checo', pues consideró que tener mejor ritmo hace sentir incómodo a toda la estructura de Red Bull, pero también el quedar muy relegado es un problema para ellos. "Es horrible porque si llegas a andar más rápido que Max, es problema, y si vas más lento que Max, es problema".

Tú pierdes con 'cara y pierdes con sello'. Entonces vas más rápido que Max, van a cambiar todo para que Max pueda ir más rápido y si vas más lento que Max, entonces te van a echar la culpa de que lo estabas viendo mal. Y pues es lo que hay".

Luego de los rumores sobre una probable salida de Verstappen del equipo de las bebidas energéticas para firmar con Mercedes, el expiloto colombiano lo descartó, pues considera que en ninguna escudería se le va a beneficiar tanto como dentro de Red Bull. "La realidad de no ser el número uno y no tener el estatus como lo tiene en Red Bull, que hace lo que quiera, es complicado".

?? ES HORRIBLE, PORQUE SI CHECO ERA MÁS RÁPIDO, CAMBIABAN TODO PARA QUE MAX LO FUERA. SI ERA MÁS LENTO, LE ECHABAN LA CULPA Y DECÍAN QUE LO ESTABA HACIENDO MAL. SERÁ DIFÍCIL PARA MAX, SI VA A OTRO EQUIPO DONDE NO PUEDE HACER LO QUE QUIERA COMO EN RB: JUAN PABLO MONTOYA



“Es… pic.twitter.com/9DgxjvNiez — PrimeF1 (@PrimeF1__) January 12, 2026

La 'maldición' del segundo asiento en RB

Desde la salida de Pérez Mendoza, Red Bull no ha podido encontrar un segundo piloto que esté a la altura de Verstappen, pues Liam Lawson solo duró un par de carreras, mientras que Yuki Tsunoda fue despedido al finalizar la temporada 2026 Para la campaña que iniciará en un par de meses se tendrá el debut de Isack Hadjar, quien fue uno de los mejores novatos dentro de la categoría en el año anterior.

#Deportes | Red Bull cambia a sus pilotos para la F1 2026: Isack Hadjar será nuevo compañero de Max Verstappen uD83CuDFC1https://t.co/tJff6okJVZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

La rotación de elementos no solo se limitó al segundo piloto, ya que, ante los malos resultados, se tuvo el despido de Christian Horner a mediados del 2025 y, en diciembre, Helmut Marko decidió renunciar a su puesto de consejero, el mismo que había desempeñado por más de dos décadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui