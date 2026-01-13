Diablos del Toluca vs Santos Laguna; dónde ver EN VIVO al Bicampeón en la jornada 2 del Clausura 2026

Toluca, Estado de México.- El bicampeón de la Liga MX regresará a casa, ya que luego de haber tenido su primer encuentro en calidad de visitante, los Diablos del Toluca tendrán su primer compromiso oficial del 2026 en el Estadio Nemesio Diez. El doble monarca recibirá al Santos Laguna en la jornada 2 del Clausura 2026, buscando su segundo triunfo del certamen en la misma cantidad de compromisos disputados.

La última ocasión que el Toluca jugó ante su gente fue en la ya mítica final del Apertura 2025, recibiendo a los Tigres de la UANL para el partido de vuelta de dicha ronda. Tras haber empatado en el marcador global y los posteriores tiempos extras, se tuvo una maratónica tanda de penales que finalizó luego de 24 cobros con un disparo de Alexis Vega que les dio a los Diablos la corona número 12 en su historia.

En la jornada 1 del Clausura 2026, el Toluca estuvo de visita en el Estadio BBVA para enfrentarse a Rayados de Monterrey, compromiso que finalizó con diferencia mínima a favor del conjunto mexiquense. Helinho fue el autor de la anotación desde media distancia, coronando una jugada colectiva vertical; Hugo González fue el jugador más destacado del encuentro, al poder mantener su arco en ceros y garantizar el triunfo.

#Deportes | El bicampeón inicia con triunfo: Hugo González guía al Toluca en su victoria sobre Rayados de Monterrey uD83DuDC64?https://t.co/SG0Rysr6FY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 11, 2026

En contraparte, el Santos Laguna comenzó el año con la tónica similar a la mostrada en los certámenes anteriores, ya que fueron superados ante su afición por el Necaxa con tres anotaciones. Los 'Rayos' consiguieron adelantarse apenas en el minuto 4 con un tanto de Agustín Oliveros; la segunda anotación fue de Tomás Badaloni y el tercer tanto lo puso Julián Carranza, mientras que el descuento corrió a cargo de Lucas Di Yorio.

Horarios del Diablos del Toluca vs Santos Laguna

Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Fecha: Miércoles, 14 de enero

Horario: 21:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/TUDN/VIX Premium

El bicampeón en el Infierno uD83DuDC79@RoshfransMX pic.twitter.com/9QCQZ3K4bD — Toluca FC (@TolucaFC) January 13, 2026

Tal y como lo afirmó el propio Antonio Mohamed, el Toluca podría presentar una alineación alternativa, al igual que lo mostrado en el partido contra Rayados. El 'Turco' afirmó que estará optando por dicha estrategia durante las primeras fechas y los partidos menos importantes con el fin de permitir el descanso a la parte titular de su plantilla de cara al ajetreado calendario que enfrentarán los Diablos.

Fuente: Tribuna del Yaqui