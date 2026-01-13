Dos figuras de las Grandes Ligas confirman que participarán con México en el Clásico Mundial

California, Estados Unidos.- El Tri de beisbol va en serio por el campeonato del Clásico Mundial a celebrarse este año, por eso Benjamín Gil apostará por convocar a sus mejores hombres, priorizando a los peloteros aztecas o de ascendencia mexicana que militen en las Grandes Ligas.

Este martes 13 de enero, dos jugadores más fueron confirmados para representar al país en el magno evento internacional que comenzará el 5 de marzo; se trata del cañonero ligamayorista Rowdy Téllez y el estelar lanzador de los Phillies de Philadelphia Taijuan Walker.

Repite

En entrevista para el canal FoulTerritory, fue el propio Téllez quien confirmó que repetirá con México para el Clásico Mundial y además afirmó que la plantilla que tendrá la nación será altamente competitiva. "Vamos a volver a ser un muy buen equipo", declaró el primera base.

uD83DuDEA8 CONFIRMADO uD83CuDDF2uD83CuDDFD



ROWDY TELLEZ uD83CuDDF2uD83CuDDFD confirma su participación en el Clásico Mundial de Beisbol con #México.



?? TELLEZ uD83CuDDF2uD83CuDDFD bateo para .280 con 7 hits, un HR y 5 producidas en 2023.



uD83DuDC49 El Clasico Mundial inicia el 5 de marzo de 2026. pic.twitter.com/505eNbCeYw — Joframaso (@joframaso) January 13, 2026

El de ascendencia mexicana viene de tener un 2025 de altas y bajas donde portó los colores de los Seattle Mariners y los Texas Rangers, dejando cifras de .228 de porcentaje de bateo, con 17 jonrones y 49 carreras producidas en 289 turnos que tuvo con el madero.

A fortalecer la rotación

Mientras que otro de los peloteros que repetirá en la convocatoria y que intentará superar el tercer lugar que logró la selección en la pasada edición es Taijuan Walker. Fueron los Phillies quienes informaron en una postal con dos fotografías que el pitcher estará en el torneo.

Debido a la falta de inicialistas, el nacido en Shreveport, Louisiana, pero con raíces mexicanas, puede convertirse en el hombre de confianza del staff de abridores que tendrá Benjamín Gil. En la campaña 2025, Walker tuvo marca de cinco triunfos y ocho descalabros, donde toleró 132 hits, 62 carreras y 21 jonrones, con 86 ponches.

Además de Taijuan Walker y Rowdy Tellez, otros de los peloteros que ya confirmaron su presencia en el Clásico Mundial de Beisbol con México son: Alejandro Kirk, los hermanos Urías, el cubanomexicano Randy Arozarena, Jonathan Aranda y Jarren Durán.

Taijuan Walker will represent Team Mexico in this year’s World Baseball Classic! uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/FrSR1qrmUU — Philadelphia Phillies (@Phillies) January 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui