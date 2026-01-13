El beisbol invernal está en su recta final: CONOCE qué equipos llegarían a la Serie del Caribe 2026

Guadalajara, Jalisco- Será a principios de febrero cuando se ponga en marcha la edición 2026 de la Serie del Caribe en Guadalajara, pero a poco menos de un mes para que arranque la fiesta, las ligas invernales de la región se encuentran en la recta final, por lo que es cuestión de tiempo para que se conozca a los equipos que estarán en la perla tapatía.

En la Liga de Puerto Rico, un doble de Rubén Castro en la novena entrada dio a los Cangrejeros de Santurce una aguerrida victoria 5-4 sobre los Leones de Ponce en el choque inicial de la Serie Final de la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente, colocando la serie 1-0.

Mientras que en la Liga Dominicana de Beisbol Profesional, el Round Robin está al rojo vivo, ya que con apenas cinco compromisos restantes y sin definirse aún las dos posiciones clasificatorias. Los Leones del Escogido se mantienen como líderes con marca de 10-3, tres juegos por delante de Toros del Este y Águilas Cibaeñas (7-6), quedando muy cerca de asegurar su boleto a la serie final y medirse ante los actuales campeones, mientras que los Gigantes del Cibao ya se encuentran eliminados.

uD83DuDCA5? Cangrejeros de Santurce suman una nueva carrera y ya dominan 3-0 a los Leones de Ponce en el segundo choque de la Serie Final. #LaPro



uD83DuDCFA Sigue la acción por la pantalla de #WapaDeportes. pic.twitter.com/EjePmUC1gG — #WAPADeportes (@wapadeportes) January 14, 2026

Por otra parte, después de una pausa de una semana, la Liga de Venezuela regresó a la actividad, con los Caribes de Anzoátegui que se metieron de lleno en la pelea del Round Robin tras vencer 9-6 a los Navegantes del Magallanes para sumar su tercer triunfo consecutivo de este importante circuito.

Durante las acciones, Hernán Pérez conectó dos cuadrangulares y Carlos Mendoza tuvo una noche perfecta a la ofensiva. Además, las Águilas del Zulia vencieron 6-4 a los Bravos de Margarita, en una jornada que mantiene a los Cardenales de Lara al frente de la tabla con récord de cuatro victorias y solamente un descalabro. Cabe destacar que hasta el momento se desconoce si el combinado campeón de este circuito tenga participación en la Serie del Caribe de Guadalajara.

A su vez, en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Charros de Jalisco tomaron ventaja de 2-0 en las semifinales tras una contundente victoria 13-4 sobre los Águilas de Mexicali, apoyados en una ofensiva de 16 imparables. Por su parte, en la otra llave los Tomateros de Culiacán también se colocaron 2-0 en su respectiva serie al derrotar 6-4 a los Algodoneros de Guasave, con sólida labor monticular del mexicano Aldo Montes.

En el caso de la LAMP, los dos equipos que consigan su boleto a la gran final serían los que representarían a México en la Serie del Caribe, ya que los organizadores dieron a conocer que el país contará con dos escuadras: México 1, que sería el campeón, y México 2, que será el submonarca.

¡ESTAMOS A LA MITAD DEL CAMINO!??uD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/mvUOwFihXj — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) January 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui