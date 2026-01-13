El bicampeón tendrá un nuevo delantero; Diablos del Toluca está cerca de firmar a goleador sudamericano

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca se perfilan para alcanzar el tercer campeonato de manera consecutiva e igualar la marca que ostentan las Águilas del América, ya que seguirán sumando nombres a su reforzada plantilla. Franco Rossi podría convertirse en el nuevo delantero para el 'Chorizo Power', ya que, de acuerdo a varios reportes, tiene negociaciones avanzadas y pudiera viajar a México en los próximos días.

Rossi, de 23 años, es nacido en Pando, Uruguay, país donde milita en la Primera División; fue formado en las filiales del Rentistas, con quienes estuvo por un corto periodo de tiempo antes de ser cedido al Montevideo City Torque, equipo con el cual pasó varios años. Su debut profesional se tuvo en el 2023 defendiendo los colores del Tucaurembó, con quienes disputó 49 compromisos con siete anotaciones y una asistencia.

hice un edit con las skills de Franco Rossi, espero sea de su agrado pic.twitter.com/ffrPYrh6bx — LIL VATOLUCA BICAMPEÃO (@isyael_op) January 11, 2026

Al momento, disputa la Liga AUF con el Cerro Largo, equipo que lo tiene considerado dentro de su cuadro titular, adelante de figuras consolidadas dentro de dicha organización. En total, con la escuadra de Melo, Rossi registra 38 partidos con 10 goles y tres asistencias en más de 2 mil 100 minutos en cancha.

El propio Antonio Mohamed confirmó que la directiva del Toluca estaba buscando a un nuevo delantero para el Clausura 2026, espacio que podría ser cubierto por Franco Rossi. Vladimir García, periodista de TUDN, confirmó las negociaciones entre ambas partes y apuntaló que al momento, el fichaje sigue su curso y se podría oficializar en pocos días.

uD83DuDEA8Franco Rossi es nuevo refuerzo de Toluca. Llega de manera definitiva desde Cerro Largo. ??https://t.co/XV28iek8Dx pic.twitter.com/Qh5031kq4D — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 12, 2026

Con la meta de buscar el tricampeonato, además de las firmes intenciones de conquistar la Concacaf Liga de Campeones, los Diablos han sumado varios nombres a su plantilla. Cabe recordar que la Liguilla se jugará sin elementos de la Selección Mexicana, por lo que buscar en el mercado extranjero será crucial para no bajar su nivel en las rondas de eliminación directa.

Los Diablos del Toluca se anotaron el triunfo en su debut dentro del Clausura 2026, luego de superar por la mínima a los Rayados del Monterrey con una gran actuación de Helinho y varias intervenciones exitosas de Hugo González. Para la jornada 2, los dirigidos por el 'Turco' recibirán al Santos Laguna, por lo que se perfilan a anotarse su segunda victoria del año.

#Deportes | Diablos del Toluca vs Santos Laguna; dónde ver EN VIVO al Bicampeón en la jornada 2 del Clausura 2026 ?uD83EuDD29https://t.co/sTgtdhhdsM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui