Está de regreso: Halcones de Obregón anuncian a Alex Reyna para la temporada 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa está a la vuelta de la esquina, y con la firme intención de luchar por el título, el equipo Halcones de Ciudad Obregón continúa con el armado de su equipo.

Recientemente, los emplumados confirmaron a su entrenador, el argentino Manu Gelpi, quien volverá para tomar las riendas del equipo, después de la gran labor que realizara la campaña previa al frente de la quinteta sonorense que juega en la Arena Itson.

#Basquet uD83CuDFC0 Manuel Gelpi seguirá dirigiendo en Halcones de Ciudad Obregónhttps://t.co/rPQbgdIkIh — Marcadeportiva.com (@MDeportiva) January 9, 2026

Este martes, la directiva de Halcones anunció otro regreso, el del pívot Alejandro Reyna, quien estará reforzando el proyecto deportivo del club obregonense. El rocaportense, quien ya ha defendido los colores del equipo emplumado en temporadas anteriores, volverá a portar el jersey de Obregón con el objetivo de aportar su experiencia, conocimiento de la liga y compromiso dentro y fuera de la duela. Su retorno representa una pieza importante para la estructura del equipo, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Reyna es una pieza importante en la base mexicana

La directiva de Halcones de Ciudad Obregón destacó que el regreso de Alex Reyna responde a la intención de mantener una base mexicana sólida de jugadores identificados con la filosofía del club y con la afición cajemense, apostando por la continuidad y el sentido de pertenencia.

Reyna, de 28 años y 2.03 metros, hizo su debut con la escuadra cajemense en la campaña 2017, disputó 34 encuentros con los emplumados el año pasado, en los que promedió 5.9 puntos por partido, con 3.6 rebotes y un 48.8 por ciento de efectividad en tiros de campo.

Su aporte bajo los postes es clave para los emplumados

Con esta incorporación, Halcones continúa trabajando en la conformación de su roster rumbo a la temporada 2026, reafirmando su compromiso de ofrecer un equipo competitivo y protagonista en la Arena Itson, donde han fincado una auténtica fortaleza. De igual manera, un boletín en redes sociales por la directiva cajemense se señaló que en los próximos días se dará a conocer más información sobre la planeación deportiva y los movimientos del equipo de cara a la siguiente temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui