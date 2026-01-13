Figura de los Yaquis de Obregón y de la LAMP reforzará a las Águilas Cibaeñas

Santo Domingo, República Dominicana.- Las Águilas Cibaeñas han apostado por el talento de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) para fortalecer su roster y lograr conseguir el boleto a la gran final de la Liga de República Dominicana (Lidom). Ahora este martes 13 de enero, el club anunció la llegada del capitán de los Yaquis de Ciudad Obregón, Juan Carlos Gamboa.

El famoso 'Haper' se integrará en la recta final del Round Robin y su debut llegaría este miércoles en el duelo que tendrán ante los Toros del Este para definir al rival de los campeones Leones del Escogido en la gran final del importante torneo caribeño.

El sinaloense, a pesar de ausentarse la primera vuelta del circuito invernal de México, registró destacados números con los Yaquis de Obregón, donde bateó para .276, con tres palos de vuelta entera, 15 remolcadas y anotadas en 116 turnos que tuvo con el madero.

“HAPER” GAMBOA JUGARÁ EN RD



El infielder Juan Carlos “Haper” Gamboa será refuerzo de las @aguilascibaenas en el round robin de la @LIDOMRD.



Gamboa jugó este invierno con los @yaquis_oficial, quienes fueron eliminados en la primera ronda de playoffs.



Vía @RollingJr… pic.twitter.com/OT3ADHZyWV — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) January 13, 2026

Mientras que en el verano, Juan Carlos Gamboa fue el jugador defensivo del año 2025 en la Liga Mexicana de Beisbol con un brutal .993 de fildeo como shortstop, siendo pieza importante en el bicampeonato de los Diablos Rojos del México, escuadra en la que también es capitán.

Aunque el conjunto de la Tribu fue uno de los mejores en la fase regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), en la ronda de playoffs no estuvieron a la altura y en cuatro juegos fueron eliminados por los Águilas de Mexicali, pero a pesar de no llegar a las últimas estancias del torneo, el 'Haper' tiene la gran oportunidad de seguir en ritmo y ser llamado por el equipo mexicano en la Serie del Caribe Guadalajara 2026.

El parador en corto no estará solo, pues hay que recordar que el pasado fin de semana, las mismas Águilas Cibaeñas confirmaron la llegada del pitcher estelar de los Yaquis, Odrisamer Despaigne, quien además ya hizo su estreno como emplumado y salió con la mano en alto el domingo.

Juan Carlos “Haper” Gamboa será el nuevo importado de las Águilas Cibaeñas en #LIDOM.



El infield es el Capitán de los Diablos Rojos del México en #LMB y de Yaquis de Ciudad Obregón en #LMP.



Fue nombrado jugador defensivo del año 2025, implantando una nueva marca en porcentaje… pic.twitter.com/ELOUfEJy1Y — Rolando E. Fermín (@RollingJr) January 13, 2026

En las últimas semanas, la Liga Dominicana de Beisbol se ha destacado por apostar por el talento de la LAMP; no solamente Gamboa y Despaigne han llegado a dicho certamen, también nombres como los de José Urquidy, Faustino Carrera, Rodolfo Amador, Efraín Contreras, entre otros, han sido llamados por diferentes escuadras de la Lidom.

Fuente: Tribuna del Yaqui