Fin de una era: Mike Tomlin deja a los Steelers tras 19 temporadas como entrenador

Pittsburgh, Estados Unidos.- Después de una caótica temporada en la que siempre estuvo en el ojo del huracán, Mike Tomlin ha decidido tirar la toalla y hacerse a un lado como entrenador de los Pittsburgh Steelers, un día después de una humillante derrota en casa ante los Houston Texans en la ronda de comodines de la NFL.

Tomlin, el entrenador principal con más años en uno de los principales deportes profesionales estadounidenses, dimitió de su puesto un día después de finalizar su temporada 19 en Pittsburgh, donde era relativamente desconocido cuando fue contratado para reemplazar a Bill Cowher a principios de 2007.

"Obviamente, estoy extremadamente agradecido con Mike por todo el trabajo duro, la dedicación y el éxito que hemos compartido en estos últimos 19 años. Me cuesta expresar con palabras el nivel de respeto y aprecio que tengo por el entrenador Tomlin", dijo el presidente de los Steelers, Art Rooney II, en un comunicado.

"Guió a la franquicia a nuestro sexto campeonato del Super Bowl y llegó a los playoffs 13 veces durante su mandato, incluyendo ocho victorias en la AFC Norte en su carrera. Su historial de no haber tenido nunca una temporada perdedora en 19 años probablemente nunca se igualará".

Durante sus primeras cuatro temporadas en Pittsburgh, Tomlin ganó un Super Bowl y fue a otro antes de que el club se asentara en un patrón de juego sólido, aunque no siempre espectacular, seguido de un cameo en los playoffs que terminó con los Steelers en una derrota aplastante.

Tomlin, de 53 años, ganó 193 partidos de temporada regular en Pittsburgh, empatando con el miembro del Salón de la Fama Chuck Noll por el mayor número de victorias en la historia de la franquicia. Pero sus currículums divergían en los playoffs. Mientras Noll ganó cuatro Super Bowls en los años 70, Tomlin terminó con un balance de 8-12 en la postemporada, perdiendo cada uno de sus últimos siete partidos, todos por márgenes de dos dígitos.

Y aunque eso sigue siendo así para un equipo cuyos miembros pasan por delante de seis Trofeos Lombardi cada día de camino al trabajo, los resultados se habían estancado. Los Steelers terminaron con 9 o 10 victorias en cada una de las últimas cinco temporadas de Tomlin, logrando a menudo lo justo para colarse en los playoffs antes de ser expuestos por un rival más talentoso.

A Tomlin le quedaban dos años de renovación de contrato que firmó en 2024, y el club tenía la opción para 2027. Su salida deja a los Steelers buscando entrenador principal por solo tercera vez desde que contrataron a Noll en 1969.

Fuente: Tribuna del Yaqui