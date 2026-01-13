Fórmula 1: Alpine anunció el despido de uno de sus pilotos de cara a la temporada 2026

Ciudad de México.- A solo un par de meses para que inicie la temporada 2026 de la Fórmula 1, BWT Alpine Formula One Team anunció un cambio de última hora en su alineación de pilotos, dejando a un joven pero experimentado conductor sin equipo por el resto del año. La escudería francesa notificó el despido de Jack Doohan, piloto australiano que llevaba más de cuatro años ligado a su estructura.

Dohaan, descendiente de una familia ligada al deporte motor, hizo historia al convertirse en el primer piloto graduado de la Alpine Academy que pudo obtener un asiento titular dentro de la F1, reemplazando a Esteban Ocon en diciembre del 2024. Fue nombrado piloto titular de la escudería para la temporada 2025, pero luego de seis grandes premios disputados, fue bajado del monoplaza para darle espacio a Franco Colapinto.

Alpine have announced that they are parting ways with Jack Doohan ahead of the 2026 season



FULL STORY uD83DuDC49 https://t.co/2jTvIMKi04#F1 pic.twitter.com/GndpdqHbdo — Formula 1 (@F1) January 13, 2026

En esas seis carreras, Jack quedó atrás de Pierre Gasly en la mayor parte de las clasificaciones, con más de seis décimas de diferencia ante su compañero de equipo, además de que nunca pudo sumar puntos y su mejor posición fue el puesto 13. Es por eso que a partir del GP de la Emilia-Romagna, tomó el rol de piloto de reserva, además de trabajar en la fábrica del equipo, encargado del desarrollo en el simulador hasta el final de la campaña.

La noticia de su despido se dio a conocer mediante las redes sociales del equipo, mediante las cuales agradecieron al piloto por su profesionalismo a lo largo del periodo que estuvo ligado a la escudería de Alpine. "El equipo desea agradecer a Jack por su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto en la pista como fuera de ella, y le desea lo mejor para el futuro", se lee al cierre del comunicado.

BWT Alpine Formula One Team confirms it has reached a mutual agreement with Jack Doohan to not continue his driving services with the team for the 2026 FIA Formula One World Championship season and allow him to pursue other career opportunities.



Jack became the first member of… pic.twitter.com/w4VJLjyQyt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 13, 2026

El rol de reserva será tomado al 100 por ciento por Paul Aron, piloto nacido en Tallin, Estonia, de apenas 24 años, mientras que Jack Doohan apunta a unirse como piloto de desarrollo para Haas de cara al 2027. Otra de las opciones que han surgido para el australiano es buscar oportunidades en las diferentes categorías, ya que se la ha ligado a Kondo Racing de la Super Fórmula de Japón.

Dohaan dio fin a uno de los proyectos con más fallos dentro de la F1, pues su proyección en la categoría apuntaba a que se convertiría en un referente, pero sus constantes despistes y sus accidentes frecuentes terminaron sentenciando el final anticipado de su corta carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui