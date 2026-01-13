Hay evento coestelar en México: 'El Doctor' Martínez chocará ante el exretador al título 'Chito' Vera

Ciudad de México.- Tras varias semanas de negociación, por fin tanto David Martínez como Marlon Vera llegaron a un acuerdo este martes 13 de enero para subir al octágono el próximo 28 de febrero, en el regreso de la UFC a la Arena Ciudad de México.

Este choque entre dos de los mejores pesos gallo de la actualidad en las Artes Marciales Mixtas sería el combate coestelar de la noche, ya que Brandon Moreno y Asu Almabayev se encargarán de estelarizar la velada, en una guerra a cinco asaltos en la división mosca.

La pelea es una verdadera prueba de fuego para 'El Doctor' Martínez, ya que en apenas su tercer combate dentro de la compañía de Dana White, se medirá ante 'Chito', quien lleva más de una década en el roster de UFC y no solo eso, además ya sabe lo que es pelear por el cinturón del mundo, cuando en 2024 se midió ante Sean O'Malley, pero cayó por la vía de los puntos.

Aunque el de Ecuador cuenta con una gran experiencia, su presente no es del todo alentador, ya que liga tres derrotas consecutivas, pues además de perder frente al 'Sugar', igualmente fue superado por Deiveson Figueiredo y Aiemann Zahabi, este último por decisión dividida en octubre.

Por su parte, el capitalino subirá esa noche como local y como uno de los peleadores de mayor ascenso en la categoría. En su más reciente combate, Martínez logró clasificarse al no tener problema y derrotar a Rob Font, quien es también un viejo conocido de la categoría.

Ahora, ante Marlon Vera, 'El Doctor' tendrá un desafío más importante, pues en caso de obtener la victoria, se metería entre los ocho mejores peso gallo de la actualidad, y estaría a un par de combates más para tener la oportunidad de disputar el oro. Mientras que 'Chito' tendrá uno de sus últimos llamados para demostrar que sigue estando en la élite.

A su vez, el sudamericano ya sabe lo que es presentarse ante el público tricolor, debido a que su debut en la UFC fue en el 2015 en la misma Arena Ciudad de México. En esa ocasión perdió en una polémica decisión frente al mexicano Marco Beltrán, por lo que este próximo 28 de febrero tendrá la gran oportunidad de salir de su mala racha y salir con la mano en alto en la tierra que lo vio debutar.

uD83DuDEA8 Por fin se cerró uD83DuDEA8



Chito Vera uD83CuDDEAuD83CuDDE8 vs David Martínez uD83CuDDF2uD83CuDDFD ya es un hecho para el 28 de febrero en CDMX uD83DuDD25uD83DuDD25 (via @BigMarcel24)



Era la pelea que faltaba para agotar los tickets del #UFCMexico uD83DuDC4A pic.twitter.com/drZrEmkxkB — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) January 13, 2026

Cartelera

Brandon Moreno vs. Asu Almabayev

Macy Chiasson vs. Ailín Pérez

Daniel Zellhuber vs. King Green

Marlon Vera vs. David Martínez

Edgar Cháirez vs. Felipe Bunes

Imanol Rodríguez vs. Kevín Borjas

José Medina vs. Ryan Gandra

Wes Schultz vs. Damian Pinas

Santiago Luna vs. Ángel Pacheco

Cristian Quiñonez vs. Sofia Montenegro

Fuente: Tribuna del Yaqui