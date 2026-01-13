Hirving Lozano de regreso a Europa; club de LaLiga negocia el fichaje del 'Chucky' con el San Diego FC

Ciudad de México.- Luego de no haber sido incluido en los planes deportivos con el San Diego FC, el delantero mexicano, Hirving Lozano, pudiera regresar al futbol de Europa luego de que se diera a conocer que un club de LaLiga está interesado en sus servicios. Se trata del Real Oviedo, cuadro español que ya tendría las negociaciones en marcha con el equipo de la MLS y en las próximas horas se podría concretar la firma.

Cabe señalar que hace varios días, los directivos del San Diego FC noticiaron que el 'Chucky' ya no seguiría dentro del equipo al no ser considerado dentro de los planes deportivos por Mikey Varas, entrenador del equipo californiano. Esto puso fin a una relación entre el equipo y el ariete mexicano, marcada por varias polémicas, como la pelea que Lozano tuvo con su propio técnico y por la cual se perdió parte de los playoffs 2025 de la MLS.

#Deportes | Sin equipo; delantero de la Selección Mexicana fue dado de baja de la MLS a meses del Mundial 2026 uD83DuDC64?https://t.co/21vRDmb89V — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 9, 2026

La información sobre las negociaciones del equipo español fue revelada por El Comercio de Asturias y Radiotelevisión del Principado de Asturias, medios originarios de dicho país. De acuerdo con los reportes publicados, Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y del Real Oviedo, ya tiene en marcha las negociaciones, las cuales parecen avanzar hacia buen rumbo.

El Real Oviedo trabaja en una ambiciosa operación para reforzar su ataque; hablamos de la posible incorporación del 'Chucky' Lozano. El San Diego busca un nuevo destino para el extremo zurdo, quien mantiene una buena relación con Jesús Martínez".

Así mismo, se informó que el jugador ya habría dado el visto bueno para que se concrete el movimiento, por lo que solo tienen que llegar a un acuerdo económico para que se oficialice. "El internacional mexicano, con amplia experiencia en el futbol europeo, ya habría dado su visto bueno para recalar en el Oviedo".

uD83DuDEA8 NOTICIA, vía @lanuevaespana



El Oviedo sueña con Chucky Lozano, pero su alto salario dificulta el fichaje.

Pachuca busca una cesión desde San Diego y el club pretende liberar espacio con la salida de Brekalo. pic.twitter.com/TKxUzk1BXR — Espacios Oviedo (@espaciosovd) January 13, 2026

Se especula que el método de la transacción sea una cesión a un año con cláusula para compra definitiva, pues cabe señalar que Hirving Lozano sigue ligado al San Diego FC pese a que ya no seguirá dentro de su plantilla. El 'Chucky' fue su primera firma desde su fundación y tiene un contrato vigente hasta el 2028, por lo que cualquier equipo que se interese por sus servicios deberá negociar con el equipo estadounidense.

#Deportes | Le cierran la puerta: Clubes de la Liga MX descartan el fichaje de Hirving Lozano para el Clausura 2026 ?https://t.co/lZ1rNiVMUb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui