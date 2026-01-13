James Harden escala posiciones y supera a leyenda de la NBA en lista histórica de anotadores

Los Ángeles, Estados Unidos.- James Harden encestó un triple al inicio del tercer cuarto el lunes por la noche en la victoria de Los Angeles Clippers por 117-109 en contra de los Charlotte Hornets, y con ello superó a Shaquille O'Neal para ocupar el noveno puesto en la lista histórica de anotadores de la NBA.

Con esa canasta, el base de los Clippers aumentó su total de carrera a 28,598 puntos en su partido número 1,187 de temporada regular. O'Neal finalizó su carrera con 28,596 puntos en 1,207 partidos durante 19 años con el Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics.

JAMES HARDEN PASSES SHAQ FOR NINTH ON THE ALL-TIME SCORING LIST uD83EuDD29 pic.twitter.com/Y0vwgaLpT0 — NBA (@NBA) January 13, 2026

"Shaquille O'Neal es alguien a quien literalmente crecí viendo aquí en Los Ángeles", dijo Harden. "Él y Kobe (Bryant) haciendo lo suyo, ganando varios campeonatos, siendo el pívot más dominante en la historia del juego. Es un verdadero honor, es un testimonio del trabajo que he hecho", señaló Harden.

Harden, que comenzó la noche del lunes a 14 puntos de O'Neal, finalizó el encuentro con 32 puntos y 10 asistencias contra los Hornets. Anotó 13 puntos en la primera mitad, incluidos 11 en el primer cuarto, y anotó 11 en el tercero y ocho en el cuarto, aumentando su total de anotaciones a 28,614.

'La Barba' llegó al duelo promediando 25.6 puntos por partido, su mejor promedio desde la temporada 2019-20 (34.3 puntos por partido), cuando ganó el último de tres títulos consecutivos de máximo anotador de la liga con los Houston Rockets.

El veterano escolta de 17 temporadas en la comenzó el partido con 28,582 puntos en su carrera, se enfrenta a una dura escalada hacia la siguiente posición. Wilt Chamberlain es octavo con 31,419 puntos, en solo 1,045 partidos durante 14 años. LeBron James es el líder histórico con 42,601 puntos antes de su partido contra Los Angeles Lakers el lunes. A su lado le siguen Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki y Kevin Durant.

Recientemente, Harden ascendió hasta al puesto 12 en la lista histórica de asistencias, la cual es liderada por John Stockton. El once veces All-Star también ocupa el segundo puesto histórico en triples anotados, solo por detrás de Stephen Curry.

James Harden is 15 points shy of passing Shaquille O’Neal for ninth place on the NBA’s all-time scoring list.



Harden and the @LAClippers host the @hornets tonight at 10:30 PM ET on NBA League Pass. pic.twitter.com/wbMRcCW59R — NBA Communications (@NBAPR) January 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui