Lanzador de los Naranjeros de Hermosillo es el Relevista del Año en la LAMP

Guadalajara, Jalisco.- La campaña 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) llegó a su fin abruptamente para el equipo de los Naranjeros de Hermosillo, tras caer en la primera ronda de playoffs ante los Charros de Jalisco en seis encuentros.

Sin embargo, y como muestra del buen trabajo que realizó la novena de la capital de Sonora, este martes sumó otro logro individual por parte de uno de sus integrantes, tras darse a conocer que el taponero Matt Foster fue reconocido con el Trofeo 'Isidro 'Chilo' Márquez', el cual es entregado al Relevista del Año en el circuito invernal.

De esta manera, se reconoce el trabajo realizado por el lanzador norteamericano a lo largo del rol regular en el bullpen de los 17 campeones de la LAMP. Foster tuvo 28 actuaciones en el concluido calendario, finalizando con 2 victorias, 1 derrota y efectividad de 1.16, estando perfecto en el tema de los salvamentos, sumando 14 rescates, en 14 oportunidades.

El taponero naranjero fue premiado por su labor

El serpentinero, quién vivió su primer invierno en la Liga del Pacífico, completó su labor monticular en la campaña con 31 ponches y 12 bases por bolas, además de 14 imparables permitidos. El último elemento de Hermosillo que se había llevado este premio fue el histórico huatabampense Fernando Salas, quien lo ganó en la campaña 2020-2021.

Foster realizó un gran trabajo en su presentación en la liga

Matt obtuvo el 29 por ciento de los votos que dio el comité elector de los medios especializados, ganando la boleta que compartía Efraín Contreras de Yaquis de Obregón, quien recibió el 23 por ciento de los votos; Jeff Ibarra de Algodoneros de Guasave con el 20 por ciento; Jake Sánchez con el 16 por ciento de los sufragios y Jesús Cruz 12 por ciento, ambos de los Águilas de Mexicali.

Hasta el momento, los ganadores de los premios a lo más destacado de la campaña, además de Foster, han sido Luis Carlos Rivera de los Jaguares de Nayarit como el Manager del Año y el también integrante de los Naranjeros, Ángel Ramírez, como el Novato del Año.

Fuente: Tribuna del Yaqui