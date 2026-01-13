Max Verstappen 'culpa' a Oscar Piastri por las órdenes de equipo en McLaren: "No hubiera aceptado"

Ciudad de México.- Max Verstappen se quedó a solo dos unidades de haber alcanzado su cuarto Campeonato de Pilotos de manera consecutiva y cedió la corona ante Lando Norris, conductor de McLaren. El piloto neerlandés considera que si Oscar Piastri no hubiera acatado las órdenes que le dieron dentro de la escudería inglesa, que tanta polémica causaron, hubiera podido alcanzar un nuevo título en su carrera.

A lo largo de la temporada 2025 de la Fórmula 1, desde el pit wall de McLaren se benefició en diversas ocasiones a Norris, dándole diversas órdenes a Piastri para que le cediera la posición a su compañero de equipo, aunque eso le hiciera perder una cantidad considerable de puntos, aun cuando él también estaba contendiendo por el campeonato. Al final de la campaña, Oscar quedó relegado a la tercera posición, a 13 puntos de su coequipero.

Justo a mitad de temporada, Piastri era el líder de la clasificación, superando por 34 unidades a Lando y más de 100 a Verstappen, aunque su hegemonía no fue respetada por la escudería, quien comenzó a beneficiar al británico. El punto más dramático del año se dio en el GP de Italia cuando Norris perdió la posición por una mala parada en pits y luego le fue ordenado a Oscar el regresarle el puesto, lo cual hizo de manera inmediata.

#Deportes | Defiende a 'Checo' Pérez; expiloto de F1 arremete contra Red Bull por el favoritismo a Max Verstappen uD83CuDFCE?uD83DuDE24https://t.co/SOi1j0sHRZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 14, 2026

Ante esto, Verstappen indicó que él está contra las órdenes de equipo, inclusive cuando esa misma estrategia se ha usado dentro de Red Bull para terminarle beneficiando. "Definitivamente no hubiera aceptado la orden de equipo. Si haces eso una vez sin una razón clara, vendes tu alma".

"El equipo puede hacer lo que quiera contigo. Y no lo olvidemos: Piastri estaba en medio de la pelea por el título", señaló el piloto del equipo de las bebidas energéticas. El propio 'Super-Max' se vio en medio de una polémica hace un par de años, cuando Sergio Pérez estaba compitiendo para finalizar en segundo puesto del campeonato.

Max Verstappen vuelve ha hablar sobre McLaren. Asegura que Piastri vendió su alma al aceptar órdenes de equipohttps://t.co/lM24ktS3Lx — Car and Driver - F1 (@CardriverF1) January 13, 2026

La disputa más recordada se dio en el GP de Brasil del 2022, cuando desde el equipo pidieron darle su puesto a 'Checo' en las últimas vueltas, aunque hizo caso omiso y finalizaron la carrera en el puesto siete y ocho de manera respectiva.

Checo: “Algo pasa con Max. Max es una excelente persona pero algo pasa cuando está arriba del coche, se transforma, es otra persona, y yo creo que traía algo en él (en Brasil) que nunca lo sacó. Porque lo hablamos y pensamos que ya había quedado atrás, todo el equipo pensó eso.… pic.twitter.com/mgxL2H4HIu — MarieuD83CuDF38 (@ma_fe79) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui