MLB: Los Diamondbacks suman a estelar pelotero de los Cardinals en un canje

Phoenix, Estados Unidos.- Los Arizona Diamondbacks sacudieron el mercado de canjes en la temporada baja de MLB, tras adquirir al veterano tercera base Nolan Arenado, quien llega procedente de St. Louis a cambio del lanzador de ligas menores Jack Martinez en un traspaso en el que los Cardinals también incluyen 31 millones de dólares.

Ocho veces All-Star y ganador de diez Guantes de Oro, Arenado ha jugado para los Cardinals las últimas cinco temporadas y fue ampliamente solicitado tras la temporada 2024 por un equipo en reconstrucción. El jugador de 34 años ya no es la fuerza ofensiva que solía ser, pero seguirá aportando una presencia veterana en la posición después de que los D-backs traspasaran al bateador Eugenio Suárez en la fecha límite de traspasos de la temporada pasada.

Welcome to Arizonado pic.twitter.com/xJGtBg28vh — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) January 13, 2026

La campaña pasada, Arenado bateó. .237 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas y en dos años y 42 millones de dólares restantes en un contrato que le pagó 275 millones durante nueve años. Se le deben 42 millones de dólares, con salarios de 27 millones este año y 15 millones en 2027.

Como parte del canje, St. Louis acordó enviar a Arizona 22 millones de dólares para compensar el salario de esta temporada, que es de 2 millones 666 mil 666 dólares el día 15 de cada mes de abril a septiembre y 9 millones el 1 de noviembre de 2027. Arenado tenía una cláusula en su contrato para vetar cambios que decidió no ejercer para aprobar su canje a Arizona.

"Estamos agradecidos por los cinco años de Nolan como Cardinal, dentro y fuera del campo, por su impulso, su competitividad y por todos los recuerdos que nos transmitió", declaró Chaim Bloom, presidente de operaciones de beisbol de los Cardinals, en un comunicado.

"A medida que seguimos avanzando, nos complace añadir otro prospecto de lanzador interesante a nuestra organización, y entusiasmados por la oportunidad que este movimiento crea para que varios de nuestros jugadores den un paso adelante y se consoliden aún más en las Grandes Ligas", añadió Bloom.

Martínez fue seleccionado en la octava ronda por los D-backs procedente de Arizona State en el draft de 2025. Arenado tiene un promedio de bateo de .282 en su carrera y 353 jonrones en 13 temporadas con los Cardinals y los Colorado Rockies.

Fuente: Tribuna del Yaqui