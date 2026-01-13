New York Yankees le da las gracias a prospecto mexicano, pero suma a un pitcher estrella

New York, Estados Unidos.- Los New York Yankees no han aprovechado el mercado de las Grandes Ligas para fortalecer su roster de cara al inicio de la temporada 2026, pero este martes 13 de enero, por fin los de la 'Gran Manzana' despertaron y sumaron un brazo de calidad a su bullpen.

Se trata del zurdo Ryan Weathers, quien llega al popular conjunto de la Liga Americana a cambio de cuatro jugadores prospectos de Ligas Menores que recibieron los Miami Marlins, según informó una fuente a Mark Feinsand del portal especial de la MLB.

El pitcher de 26 años fue elegido por los San Diego Padres en la primera ronda del Draft del 2018 y fue enviado a los Marlins en el 2023, donde se ganó la confianza en el Big Show. En su todavía corta carrera tiene una efectividad de 4.93 con 235 ponches en 281 episodios.

The Yankees have acquired lefty Ryan Weathers, who had a 3.99 ERA in eight starts for Miami last season pic.twitter.com/r5A4xUNZzQ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) January 14, 2026

El flamante refuerzo de los Yankees jamás ha realizado más de 18 aperturas en un año, que logró durante su año como novato con la escuadra de California. Weathers realizó apenas ocho presentaciones la temporada pasada debido a que batalló con algunas lesiones, incluyendo un tirón en el músculo flexor izquierdo que sufrió durante los Entrenamientos de Primavera.

Cabe destacar que el serpentinero es el hijo de David Weathers, un viejo conocido de la MLB, ya que lanzó 19 temporadas en el mejor diamante del mundo y partes de dos de ellas con los New York Yankees, especialmente durante las campañas 1996 a 1997.

Por otra parte, al conjunto de Miami Marlins llegan Brendan Jones, Dillon Lewis, Juan Matehus y el mexicano, nacido en Hidalgo del Parral, Chihuahua, Dylan Jasso, quien ahora intentará hacer su tan esperado estreno en las Grandes Ligas con los de la Liga Nacional.

Jasso se proyectaba como uno de los prospectos más sólidos de los 'Bombarderos del Bronx', ya que firmó una campaña sólida con los Patriotas de Somerset, sucursal Doble A, donde en 127 encuentros dejó un promedio de bateo de .257, además de producir 76 carreras.

JASSO PASÓ A LOS MARLINS



El prospecto chihuahuense Dylan Jasso fue cambiado por los @Yankees a los @Marlins, junto a otros tres peloteros, en un movimiento que llevó a Nueva York al lanzador Ryan Weathers.



Jasso, un infielder de 23 años de edad, estaba rankeado como el… pic.twitter.com/mAKjdlnIGh — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) January 14, 2026

Además, el azteca figuraba como el número 26 del ranking de prospectos de los Yankees, mientras que se colocaba como el quinto jardinero dentro de su nivel, pero con todo y esas credenciales no pudo hacer su debut con el conjunto e intentará ganarse un lugar ahora en el roster inicial de Miami.

Fuente: Tribuna del Yaqui