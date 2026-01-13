Rayados de Monterrey vs Necaxa EN VIVO; horarios y canales para VER la jornada 2 del Clausura 2026

Aguascalientes, Aguascalientes.- Apenas un par de días después de que finalizaron las actividades de la jornada 1 en el Clausura 2026, el balompié mexicano regresará a las canchas de manera anticipada por la programación del calendario. La jornada 2 se jugará a media semana para hacer espacio a la fecha FIFA de marzo y uno de los duelos más llamativos que traerá es el de Rayados de Monterrey contra el Necaxa.

Sorprendiendo a propios y extraños, el conjunto hidrocálido es quien se encuentra en la primera posición de la tabla, tras haber comenzado el 2026 con victoria al superar al Santos Laguna en el primer compromiso del certamen. Los 'Rayos' se anotaron el triunfo con marcador de tres tantos por cero; Agustín Oliveros, Tomás Badaloni y Julián Carranza fueron los responsables de las anotaciones por el Necaxa, mientras que Lucas Di Yorio descontó por los locales.

Por contraparte, los Rayados iniciaron el certamen recibiendo a los Diablos del Toluca, flamante bicampeón que expuso su corona en el Estadio BBVA y se terminó llevando el triunfo con un solitario gol de Helinho en el minuto 10 de la parte complementaria. El jugador del encuentro fue Hugo González, arquero del conjunto mexiquense que tuvo varias intervenciones exitosas y atajó un penal en los últimos instantes, evitando el empate.

Pese a que se habían anunciado desde hace un par de semanas, Rayados oficializaron las incorporaciones de Luca Orellano y Alonso Aceves, dos de sus refuerzos para el Clausura 2026. Ambos elementos ya entrenaban con el equipo y pero estarán disponibles para hacer saltar a la cancha en la segunda jornada del torneo.

Horarios del Rayados del Monterrey vs Necaxa

Estadio: Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Fecha: Martes, 13 de enero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/Claro Sports/VIX Premium

'La Pandilla' buscará continuar con el dominio histórico que ejerce contra el Necaxa en los últimos torneos; la última ocasión en la que estos dos equipos se enfrentaron fue durante la jornada 6 del Apertura 2025, partido que finalizó a favor de Rayados. Lucas Ocampos, Sergio Canales y Sergio Ramos fueron los responsables de las tres anotaciones de dicho compromiso.

