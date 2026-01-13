Real Madrid vs Albacete; dónde ver EN VIVO los Octavos de Final de la Copa del Rey 2026 en México

Ciudad de México.- Luego de la desafortunada derrota en la Supercopa de España que terminó costando el puesto de su entrenador, el Real Madrid deberá darle vuelta a la página, pues reanudará las actividades en otra ronda de eliminación directa. La escuadra 'merengue' se enfrentará al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey 2026.

El Real Madrid llega con par de días de descanso luego de haber sido superado por el Barcelona en la final de la Supercopa con marcador de tres tantos por dos, perdiendo el título de manera desafortunada ante su acérrimo rival. Dicho resultado terminó por ser el último partido dirigido de Xabi Alonso, quien fue despedido por la directiva blanca para designar a Álvaro Arbeloa como el nuevo mandamás.

#Deportes | Barcelona doblega al Real Madrid y se convierte en campeón de la Supercopa de España 2026 ?uD83CuDDEAuD83CuDDF8https://t.co/tGOy7q4vNg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 12, 2026

La escuadra blanca consiguió su clasificación todavía bajo el mandato de Xabi Alonso al vencer al Talavera, partido que se celebró el miércoles, 17 de diciembre del 2025 y que fue definido con par de anotaciones de Kylian Mbappé. El delantero francés estaba en duda para dicho encuentro luego de presentar molestias musculares, pero su participación fue la clave para que el Real Madrid pudiera avanzar de ronda.

#Deportes | Doblete de Kylian Mbappé envía al Real Madrid a los octavos de final en la Copa del Rey ???https://t.co/vCfDTU7puF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

En contraparte, el Albacete, equipo que disputa LaLiga Hypermotion (Segunda División de España), se enfrentó contra el Celta de Vigo, equipo de la máxima categoría que terminó cayendo en tanda de penales. El marcador finalizó con empate a dos anotaciones por bando, pero tres anotaciones del Albacete seguidas por el mismo número de disparos errados por parte del rival les permitió el acceso a los octavos.

Horarios del Real Madrid vs. Albacete/Octavos de final de la Copa del Rey

Estadio: Estadio Carlos Belmonte, Albacete, España

Fecha: Miércoles, 14 de enero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Una ciudad lista para un partidazo uD83EuDD0D#CartelABP uD83CuDFC6 pic.twitter.com/5lPZh53oii — Albacete Balompié uD83EuDD0D (@AlbaceteBPSAD) January 13, 2026

Pese a estar en categorías distintas, estas dos escuadras han protagonizado 14 enfrentamientos en los cuales el Real Madrid mantiene un vasto dominio al haber ganado 11 partidos y tres empates. La última ocasión que se cruzaron fue en abril del 2005, cuando el conjunto 'merengue' visitó al Albacete y se llevó el triunfo con marcador de dos tantos por cero.

Fuente: Tribuna del Yaqui