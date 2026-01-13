Selección multicampeona elige ciudad en México para campamento durante la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Uruguay, una selección que ya tiene un par de títulos y llegará a la Copa del Mundo 2026 como una de las llamadas para dar pelea y establecerse entre las favoritas, eligió una importante urbe mexicana para establecer su campamento. La 'Garra Charrúa' designó a Playa del Carmen, Quintana Roo, como su sede durante la justa mundialista y están en espera de la autorización de la FIFA para hacer el anuncio oficial.

La decisión preliminar se dio a conocer por un comunicado mediante el sitio web oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el cual se dejó en claro que la ciudad mexicana compitió contra otras importantes metrópolis para albergar la estadía de Uruguay durante el Mundial 2026. Entre los asentamientos estudiados, destacaron Tampa y Boca Ratón de Florida, además de Atlanta, todas ellas en Estados Unidos.

El documento establece que las sedes estudiadas fueron analizadas por un proceso técnico y logístico para determinar cuáles cumplían los requerimientos para la concentración del combinado sudamericano. La paradisíaca playa perteneciente a la Riviera Maya fue la que cumplió en mayor parte las expectativas de la Asociación, por lo que se le comunicó dicha decisión a la FIFA y ahora se está en espera de la respuesta favorable.

¡TODO LISTO!



A menos de 5 meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) dio a conocer que eligió uno de los paraísos de México para ser su sede de concentración para el torneo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá…

Además de las facilidades en su estadía y de movilidad que ofrecerá Playa del Carmen, Quintana Roo, esta ciudad fue elegida por ser un punto central entre las diferentes sedes que usará Uruguay durante la Copa del Mundo 2026. La 'Garra Charrúa' comenzará su participación contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Florida, mismo inmueble que se usará para su segundo compromiso ante Cabo Verde, y cerrarán las actividades del Grupo H enfrentando a España en el Estadio Guadalajara.

Uruguay no será la única con sede en México

Al igual que el conjunto sudamericano, Portugal contempló una ciudad en México como sede, ya que de acuerdo con la directiva del Santos Laguna, el combinado lusitano visitó las instalaciones del TSM, las cuales podrían usar como base durante la justa mundialista. La casa del conjunto lagunero está avalada por la FIFA para ser una de las sedes aprobadas rumbo al Mundial 2026.

Aleco Irarragorri cuenta que la privacidad que ofrece el TSM y el Estadio Corona como Campo y Sede de Entrenamiento para equipos como Portugal y Países Bajos, quienes desean tener la mayor seguridad posible en su estancia durante la Copa del Mundo.

El Atlas también confirmó que las delegaciones de Colombia y Corea del Sur recorrieron las instalaciones de su academia, la cual es reconocida por ser uno de los centros de alto rendimiento más equipados de México.

Las delegaciones de Colombia y Corea del Sur visitaron las instalaciones de Academia AGA. Esto con miras al Mundial 2026



Más información ??

Fuente: Tribuna del Yaqui