Tigres vs. Pumas EN VIVO: ¿En qué CANAL y a qué HORA VER la Jornada 2 del Clausura 2026?

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- La Jornada 2 del Clausura 2026 nos tiene preparado un duelo de felinos y universitarios con el Tigres de la UANL vs. Pumas de la UNAM, el cual tendrá como escenario el mítico Estadio Universitario, mejor conocido como 'El Volcán'. El enfrentamiento promete ser uno de los mejores de esta segunda fecha del campeonato, ya que se enfrentan dos de los clubes más importantes del futbol mexicano. Sin embargo, los de la Sultana del Norte tienen la ventaja de jugar en casa.

El equipo dirigido por Guido Pizarro enfrenta este compromiso con la etiqueta de favorito, respaldado por su enorme afición y con una plantilla plagada de calidad. El conjunto regiomontano se mantiene en la búsqueda de consolidar el modelo de juego de Pizarro y, a pesar de no tener una gran presentación en su debut, salieron como vencedores en la primera fecha del presente torneo. La mezcla de veteranos y jóvenes apunta a darle equilibrio al equipo. Ganar en casa es clave para sus aspiraciones tempranas.

En su primer encuentro, el actual subcampeón se impuso 2-1 en su visita al Estadio Alfonso Lastras ante Atlético de San Luis. Con un doblete de Marcelo Flores, Tigres salió vencedor de una plaza complicada y en un partido en el que por momentos el rival opuso resistencia. Es por ello que intentarán mantener la inercia, conscientes de lo importante que es la cosecha de puntos en la fase final de la campaña regular para asegurar un buen lugar en Liguilla.

Los pupilos de Efraín Juárez, en cambio, vienen de tener una discreta actuación frente a su público en la Jornada 1, cuando empataron 1-1 con Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. Al minuto 49, el cuadro capitalino se fue arriba gracias a una anotación del panameño Adalberto Carrasquilla. Sin embargo, al 71 y cuando parecía que podía conseguir los tres puntos, Mateo Coronel puso cifras definitivas en el encuentro.

El primero del año tenía que ser de Coco Carrasquilla ??uD83DuDD25uD83DuDC3E#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/csw91zs2j0 — PUMAS (@PumasMX) January 11, 2026

Posibles alineaciones Tigres vs. Pumas

Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Henrique, Juan José Purata y Marco Farfán; Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Juan Brunetta; Diego Lainez, Marcelo Flores y Nicolás Ibáñez.

Pumas: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo;César Garza, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla; Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba y Juninho Vieira.

Cuándo, dónde y a qué hora ver Tigres vs. Pumas

Día: Miércoles 14 de enero de 2026

Hora: 21:06 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Universitario

Dónde ver: Azteca 7, Fox y Fox One

