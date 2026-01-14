Alexis Vega fue operado por un problema articular; se perderá varios partidos con el Toluca y México

Ciudad de México.- Las alarmas se encendieron para la Selección Mexicana y los Diablos del Toluca, luego de que se revelara que Alexis Vega tendría que visitar el quirófano para un proceso médico invasivo. El delantero estelar fue sometido a una artroscopía para solucionar los problemas articulares que lo alejaron de las canchas en la Liguilla del Apertura 2025, hecho que causará su baja por varias semanas.

El capitán del 'Chorizo Power' comenzó con los problemas de rodilla en la jornada 15 del torneo anterior y, cuando se disponía a regresar a las actividades en las rondas de eliminación directa, sufrió una recaída que complicó más su situación. Pese a eso, Vega participó en el partido de vuelta de la final e inclusive anotó el penal decisivo que definió el título sobre los Tigres de la UANL.

Reporte médico uD83DuDCDD pic.twitter.com/BsbsDxwgR2 — Toluca FC (@TolucaFC) January 14, 2026

Desde que logró alzar el segundo cetro de manera consecutiva con el Toluca, el delantero estuvo trabajando apartado del equipo, realizando ejercicios para fortalecer los músculos afectados para evitar ser sometido a un procedimiento mayor, lo cual terminó por suceder. Luego de perderse la primera jornada del Clausura 2026, los Diablos emitieron un parte médico en el cual establecen que Vega tendría que ser operado.

El Deportivo Toluca FC informa que a nuestro jugador, Alexis Vega, se le realizará una limpieza articular mediante un procedimiento artroscópico. El club estará atento a su proceso y le desea una pronta y exitosa recuperación".

Fue el propio delantero quien dio a conocer que el proceso ya había sido realizado mediante sus historias de Instagram; también, reveló que ya estaba trabajando en su recuperación para poder regresar lo antes posible a las canchas. Así mismo, se estableció que el delantero se perderá un periodo de entre cuatro a seis semanas, por lo que su probable regreso será en la jornada 8 del certamen, cuando el Toluca reciba en el Estadio Nemesio Diez a las Chivas del Guadalajara.

Dicho procedimiento causará la baja de Alexis Vega en las convocatorias de la Selección Mexicana para los tres encuentros amistosos que tienen programados a inicios del 2026. El 'Tricolor' reanudará las actividades previo a la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Panamá el 22 de enero y luego jugarán el 25 del mismo mes contra Bolivia. También quedará en duda su participación en el duelo del 25 de febrero contra Islandia.

