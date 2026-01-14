Barcelona vs Racing de Santander; dónde ver EN VIVO los octavos de final de la Copa del Rey en México

Ciudad de México.- Luego de varias semanas en pausa, las actividades correspondientes a la Copa del Rey se reanudarán y con ello, el Barcelona intentará alcanzar un título más en su extensa vitrina. El conjunto culé se enfrentará al Racing de Santander en los octavos de final con el fin de meterse entre los ocho mejores equipos de dicho certamen.

El Barcelona ha tenido un desempeño redondo en las últimas semanas, pues al momento marcha en la primera posición de LaLiga, superando por una ventaja razonable al Real Madrid. Fue contra el propio cuadro 'Merengue' que disputó la final de la Supercopa de España, la cual terminaron llevándose y, a la postre, causó el despido de Xabi Alonso como el estratega del Real Madrid.

#Deportes | Barcelona doblega al Real Madrid y se convierte en campeón de la Supercopa de España 2026 ?uD83CuDDEAuD83CuDDF8https://t.co/tGOy7q4vNg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 12, 2026

Los dirigidos por Hansi Flick consiguieron avanzar a los octavos de final luego de una sufrida victoria ante el Guadalajara CD, equipo que milita en la Tercera División de España, pero que logró plantarle cara al Barcelona, manteniendo la igualdad en el marcador durante gran parte del encuentro. Un tanto de Andreas Christensen en el 76' y otro de Marcus Rashford justo en los 90 minutos le dieron el acceso al Barça para la siguiente ronda del certamen.

#Deportes | Barcelona sufre de más pero termina venciendo al Guadalajara y avanza a octavos en la Copa del Rey ?uD83DuDE4Chttps://t.co/WOm4MAdTjs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

El Racing de Santander también marcha con un buen paso en los últimos meses, ya que se encuentra en la primera posición de LaLiga Hypermotion (Segunda División), aunque empatados en puntos con la UD Las Palmas. Los 'verdiblancos' accedieron a los octavos de final luego de vencer al Ponferradina en un encuentro que se tuvo que definir hasta los tiempos extras, con una anotación de último minuto para Aritz Aldasoro.

Horarios del Barcelona vs Racing de Santander

Estadio: Campos de Sport de El Sardinero, Santander, España

Fecha: Jueves, 15 de enero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Estas dos escuadras tienen un amplio historial, ya que, de acuerdo a lo colectado en la página Transfermarkt, registran un centenar de duelos previos, en los que el Barcelona mantiene un dominio absoluto luego de conseguir 62 triunfos por 21 empates y 17 laureles para el Racing. La última ocasión en la que se enfrentaron fue en la jornada 27 de LaLiga 2010-2011, cuando Santander aún pertenecía a la primera fuerza de España.

#Deportes | Fracaso del Real Madrid; cae ante el Albacete y es eliminado en octavos de final en la Copa del Rey ??https://t.co/gMH76ZOtkT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui