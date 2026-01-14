Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO el juego 3 de las semifinales de la LAMP

Mexicali, Baja California.- Luego de la jornada de descanso, se reanudarán las actividades de la ronda semifinal de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), 2025-2026, en la casa de las Águilas de Mexicali. El conjunto fronterizo llega obligado al triunfo para meterse de lleno a la serie luego de que Charros de Jalisco consiguiera alzarse con la victoria en los primeros dos encuentros de la antesala de la final.

En el juego anterior de la disputada serie, la novena jalisciense se adjudicó el triunfo, combinando el desempeño monticular de sus lanzadores con la ofensiva explosiva que se hizo presente desde las primeras entradas. Luis Payan se llevó la victoria luego de cinco entradas de trabajo, en las que permitió tres carreras limpias y recetó un ponche, mientras que Gabriel Ponce fue el derrotado al solo poder retirar 1.1 episodios con cuatro rayitas recibidas.

El ataque de los Charros llegó desde el cierre del primer capítulo, cuando Mateo Gil rompió el cero con un roletazo que se quedó en el cuadro y Alejandro Osuna amplió la ventaja con un imparable a los jardines. En el siguiente inning, Bligh Madris envió al pentágono una rayita más con un error de César Vargas, seguido por un wild pitch, el cinco por cero llegó con un doble de terreno de Julián Ornelas.

El festín ofensivo de Jalisco prosiguió en los siguientes capítulos con un cuadrangular del propio Ornelas y otro más de Santiago Chávez; la respuesta de Mexicali se tuvo por la misma vía luego de un vuelacercas de tres carreras, conectado por Alexis Wilson, y uno más, pero solitario, de Estevan Florial. Las últimas carreras del encuentro cayeron en la fatídica séptima, cuando con un doble al jardín central, Mateo Gil puso el 13 por 4 definitivo.

Horarios del Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali

Estadio: Nido de las Águilas, Mexicali, Baja California

Fecha: Miércoles, 14 de enero

Horario: 21:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

Para el tercero de la serie, Charros tiene programado a Luis Iván Rodríguez como inicialista; el experimentado derecho tiene par de apariciones en la actual postemporada, aunque no ha corrido con suerte, pues no tiene decisión y ha recibido siete carreras en 11 episodios trabajados. Mexicali enviará a uno de sus mejores hombres a la loma, ya que Valente Bellozo será el responsable de abrir el importante duelo para los locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui