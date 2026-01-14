Dani Carvajal pide perdón tras la dolorosa eliminación del Real Madrid: "No es nuestro mejor momento"

Ciudad de México.- El Real Madrid siguió agudizando su complicado momento deportivo al ser eliminado por el Albacete en apenas los octavos de final de la Copa del Rey 2026. Ante el segundo fracaso en pocos días, Dani Carvajal fue de los pocos jugadores 'merengues' que dio la cara ante la afición, asegurando que el equipo no ha cumplido con las expectativas y de ello están conscientes dentro del vestidor.

El combinado blanco apenas se recuperaba de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y el consiguiente cambio de entrenador, cuando sufrieron el segundo sinsabor en menos de tres días, siendo derrotados por el Albacete, equipo que disputa la Segunda División de España. El marcador finalizó en tres por dos con varias anotaciones en los últimos minutos, sepultando las aspiraciones del Real Madrid dentro de la Copa del Rey.

Carvajal, quien entró de cambio y solo pudo disputar la parte final del encuentro, aseguró que desde dentro de la plantilla están enterados de que no han cumplido con las expectativas de la afición y aseguró que buscarán afianzarse con el título en las competencias donde aún contarán con participación (LaLiga y Champions League) "Tenemos dos competiciones fantásticas en las que vamos a luchar por todo. El equipo no está en su mejor momento, hay que trabajar duro, tenemos que dar todos muchísimo más".

El mensaje es que tenemos que ir a por todas. Pedimos perdón a la afición, no estamos, yo el primero, a las alturas de las expectativas de este club y prometemos dejarnos la vida en los próximos meses para que la situación se revierta".

Por último, aseveró que la responsabilidad proviene de los jugadores y el planteamiento por parte de Álvaro Arbeloa fue el correcto, aunque ellos no lo supieron plasmar en la cancha y terminaron siendo superados por el conjunto rival. "Los máximos responsables somos nosotros, los jugadores; hemos tocado fondo estrepitosamente".

Fuera de la Copa del Rey y habiendo perdido la final de la Supercopa de España, el Real Madrid tendrá que concentrar sus esfuerzos en hacer un buen papel en la Champions League, competencia en la cual se encuentra en el puesto siete, clasificando de manera directa a los octavos. En LaLiga el panorama es similar, pues se ubican en el segundo puesto de la tabla, solo por detrás del Barcelona, aunque con cuatro unidades de distancia.

