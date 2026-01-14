Doloroso triunfo de los Cavs; derrotan a los 76ers pero pierden a Garland

Filadelfia, Estados Unidos.- Los Cleveland Cavaliers visitaron Philadelphia para enfrentar a los 7ers en duelo de equipos de la Conferencia Este, y aunque lograron salir con la victoria en la bolsa (133-107), sufrieron la baja de uno de sus mejores jugadores.

El triunfo de los Cavs lo encabezó Donovan Mitchell con 35 puntos y nueve asistencias, pero Darius Garland tuvo que dejar el encuentro con una lesión en el pie, después de meter 20 puntos la noche de este miércoles. El base All-Star fue descartado para continuar en el partido a finales del tercer cuarto cuando se lesionó el pie derecho al lanzarse para atrapar un balón suelto. Garland ya se había sometido a una operación en junio por la lesión en el dedo gordo del pie izquierdo que le perjudicó durante la eliminación de Cleveland de los playoffs.

Mitchell lideró el ataque de los Cavaliers

Garland promedió 17.9 puntos tras un inicio lento esta temporada mientras se recuperaba de una cirugía. Continuó su reciente buena racha y lanzó 8 de 13 contra los 76ers. Garland promedió 20.6 puntos y 6.7 asistencias durante la temporada regular para ayudar a los Cavs a terminar en lo más alto de la Conferencia Este.

Los Sixers no pudieron hacer valer su localía

Por los Sixers, Joel Embiid anotó 20 puntos y anotó un triple que le ayudó a alcanzar los 13,000 puntos en su carrera, siendo el séptimo jugador en la historia del equipo en alcanzar esa cifra. Paul George anotó 17 puntos para Philadelphia (22-16) en el primer partido de una serie de dos partidos. Los aficionados de los Sixers abuchearon al equipo fuera de la pista en el tercer cuarto, antes de un tiempo muerto y perdiendo 75-53.

Los 76ers tuvieron una ofensiva de 10-0 en la que Tyrese Maxey y Quintin Grimes anotaron un par de triples y Embiid, que justo antes había aterrizado su cuerpo de 2.18 metros sobre dos filas de aficionados desprevenidos al lanzarse para un balón suelto, anotó un triple que puso el 79-66.

Pero los buenos tiempos duraron poco, y los aficionados se dirigieron a la salida mientras los Cavs ampliaban la ventaja a 22 a mitad del último cuarto. De'Andre Hunter anotó triples tempranos que ampliaron la ventaja de Cleveland a 30-14 y 60-47 antes del descanso. Hunter y Evan Mobley anotaron 17 puntos cada uno. Mobley capturó 13 rebotes.

Fuente: Tribuna del Yaqui