El Barcelona jugará los octavos de final de la Copa del Rey con suplentes, afirmó Hansi Flick

Ciudad de México.- Debido al ajetreado calendario que presenta el Barcelona en las primeras semanas del 2026, Hansi Flick usará cualquier oportunidad para darle descanso a sus figuras principales con el fin de prevenir una nueva lesión. El propio estratega del conjunto culé confirmó que usará varios suplentes para el duelo de octavos de final en la Copa del Rey contra el Racing de Santander.

El Barcelona sufrió durante el inicio de la temporada 2025-2026 de LaLiga, ya que durante varias jornadas tuvieron que usar a elementos juveniles por las constantes lesiones sufridas en sus elementos titulares. Uno de los más distantes fue Lamine Yamal, quien se perdió una cantidad considerable de partidos por una pubalgia, además de perderse los primeros entrenamientos del año luego de sufrir un malestar general, informó el club.

#Deportes | Lamine Yamal se reintegró a los entrenamientos del Barcelona y apunta a jugar en el reinicio de LaLiga ?uD83DuDE4Chttps://t.co/JPXstxFnsr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 2, 2026

Para prevenir que los inconvenientes sean cada vez más recurrentes y de mayor gravedad, la dirección técnica del Barcelona optó por usar este tipo de duelos (no prioritarios como de LaLiga y Champions League) para darle descanso a sus jugadores principales. Este esquema será empleado para el partido contra el Racing de Santander, aunque Flick no reveló cuál de sus elementos permanecerá en el banquillo.

Aun así, comentó que la posición con la que no experimentará tanto es el arco y comentó que Joan García será el arquero titular, aunque aceptó que hay una minúscula probabilidad de cambiar de opinión de última hora.

uD83CuDF99? uD835uDDDBuD835uDDEEuD835uDDFBuD835uDE00uD835uDDF6 uD835uDDD9uD835uDDF9uD835uDDF6uD835uDDF0uD835uDDF8: "The team is very connected, and the atmosphere in the locker room is great.” pic.twitter.com/VDMaWJCVJM — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2026

En la conferencia de prensa previa para el duelo de eliminación directa, señaló que Ronald Araujo ya está trabajando de lleno con el equipo luego de ausentarse por una licencia especial, aunque decidirán hasta última hora si participará en este juego o le darán unos días libres adicionales. "Nos queda un día, algunos jugadores están cansados, nos hemos de cuidar. Quedan 24 horas para pensarlo, pero está entrenando y puede jugar unos minutos".

Cancelo apunta a su debut

Apenas unos días después de que se oficializara su arribo, Joao Cancelo pudiera tener sus primeros minutos en la segunda estadía con el Barcelona, ayudado por la versatilidad que presenta en el campo. "Cuando estamos en el último tercio, necesitamos calidad. La idea es que tenga algunos minutos".