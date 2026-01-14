El Cruz Azul consigue su primer triunfo a costa del Atlas; se impone 2-0

Puebla, Puebla.- La Máquina del Cruz Azul borró de golpe el mal sabor de boca que dejó en su presentación en el torneo de Clausura 2026, tras imponerse de manera cómoda por 2-0 ante el Atlas con goles de Gabriel Fernández y José Paradela en duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Los de Nicolás Larcamón salieron con todo, decididos a olvidar la jornada pasada en la que fue devorado en la visita que le hizo a La Fiera del León, 2-1, y desde los primeros minutos buscó hilvanar jugadas en el campo de los rojinegros, quienes se vieron sorprendidos.

Fue así como a los 8 minutos, tras una jugada por la banda izquierda, el esférico llegó a los botines de Gabriel Matías Fernández, quien condujo el balón y, sobre la marca de un defensa de los Zorros, sacó potente disparo de zurda que no pudo ser detenido por Camilo Vargas y finalizó en el fondo de las redes.

uD83EuDD29 ¡Gol del Cruz Azul! uD83DuDE82Error en la salida del Atlas y el 'Toro' Fernández la mandó a guardar uD83DuDE0F?#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/gltGgNJ5lu — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 14, 2026

José Paradela al minuto 28' puso el 2-0 en el marcador, después de un cobro de falta fuera del área grande, sacando un zapatazo de pierna izquierda que pasó por encima de la barrera y se incrustó pegado al poste izquierdo de la portería defendida por Camilo Vargas, quien se lanzó, pero no pudo contener el disparo. Este tanto no solo amplió la ventaja, sino que también reafirmó el dominio de los locales sobre el terreno de juego.

Después de eso, el Cruz Azul bajó sus revoluciones y con ese marcador, ambas escuadras se fueron al descanso de medio tiempo, y para la parte complementaria, los locales salieron fríos, lo que fue aprovechado por los tapatíos para lanzarse en busca del descuento, aunque sin suerte.

Con la desesperación de verse abajo en el marcador, el juego fuerte salió a relucir por parte de los jugadores del conjunto tapatío, lo que redundó en sendas tarjetas amarillas para Manuel Capasso y Aldo Rocha; mientras que por los cementeros también recibieron cartón preventivo Walter Ditta y Agustín Palavecino.

De esta manera, el Cruz Azul sumó sus primeros tres puntos del Clausura 2026, mientras que el Atlas se quedó con tres unidades. Para la próxima jornada, La Máquina 'visitará' al Puebla en el Cuauhtémoc, el sábado, mientras que el Atlas se medirá al Necaxa, en Aguascalientes.

El duelo fue dominado por los cementeros

Fuente: Tribuna del Yaqui