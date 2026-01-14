Fracaso del Real Madrid; cae ante el Albacete y es eliminado en octavos de final en la Copa del Rey

Ciudad de México.- Ni el cambio de entrenador les sirvió al Real Madrid, pues en menos de tres días tuvieron otra derrota que los deja fuera de un torneo nacional. El conjunto 'Merengue' cayó por la mínima ante el Albacete y con ello se concreta su eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey 2026, hecho que agudiza aún más el complicado presente deportivo que tiene la escuadra blanca.

Ante una innumerable cantidad de bajas y ausencias, encabezadas por la lesión de Kylian Mbappé, el Real Madrid salió a la cancha del Estadio Carlos Belmonte con una alineación repleta de elementos suplentes y jugadores del equipo filial, lo cual se reflejó en su rendimiento inmediato. Desde los primeros instantes, el Albacete pudo imponer su condición de local, tomando el mando del compromiso durante varios pasajes del mismo.

Tras una primera parte trabada en el mediocampo, el conjunto de la Segunda División de España pudo tomar el liderato en el marcador luego de una jugada a balón parado en la cual falló el parado defensivo de los dirigidos por Álvaro Arbeloa. Javier Villar picó al primer palo y, de cabeza, puso el uno por cero.

Cuando parecía que los locales se marcharían al vestuario con el marcador a favor, el Real Madrid se hizo presente en la pizarra ya en el añadido de la primera mitad, ya que tras una serie de rebotes, Franco Mastantuono aprovechó para empujar el balón, estableciendo el uno por uno. Con este marcador, el encuentro permaneció durante gran parte de la segunda parte, hasta que en los minutos finales se tuvieron tres anotaciones que cambiaron el rumbo del encuentro.

En el 81', Jefté Betancor volvió a adelantar al Albacete y, cuando los locales pedían la hora al árbitro, Gonzalo García apareció con los visitantes, poniendo el dos por dos en un encuentro de alarido. Ya con el mediocampo roto, Betancor volvió a brillar y, pegado a la banda izquierda del área, metió un tiro flotado, venciendo al arquero del Real Madrid y entrando pegado al poste más lejano.

Pese a que el tiempo agregado ya se había vencido, el árbitro central decidió dejar correr el encuentro por un par de minutos más, pero el Real Madrid estaba completamente vencido y nada pudieron hacer.

Fuente: Tribuna del Yaqui