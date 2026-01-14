Futbolista del Atlas sufre escalofriante lesión ante el Cruz Azul; salió entre lágrimas y en camilla

Ciudad de México.- Apenas es la jornada 2 del Clausura 2026 y en el Atlas ya están las alarmas encendidas luego de que uno de sus mejores elementos sufriera una desafortunada lesión en el partido contra Cruz Azul. El elemento afectado fue Diego González, extremo izquierdo que vive su tercer torneo con los 'Rojinegros' y que está considerado dentro de los jugadores clave dentro de la plantilla tapatía.

El Cruz Azul aprovechó las primeras oportunidades que tuvo en el compromiso para poder adelantarse y sentenciar el rumbo final del mismo; el primer tanto cayó apenas en el minuto 8 tras una jugada por la lateral izquierda y terminó siendo firmada por Gabriel Matías Fernández con un disparo potente. El segundo tanto cayó con complicidad de Camilo Vargas, arquero del Atlas, pues el disparo proveniente de una jugada a balón parado entró por el poste que él cubría.

Con apenas media hora de juego, los 'Zorros' estaban comenzando su despliegue para poder remontar el déficit en el marcador, aunque fue en ese momento cuando se tuvo la lesión de uno de sus mejores jugadores. Cuando disputaba una pelota dividida, el sudamericano sintió un tirón muscular y de manera inmediata se dejó caer al maltratado césped del Estadio Cuauhtémoc.

Las asistencias ingresaron para asistirlos y, luego de una exhaustiva revisión por parte del cuerpo médico del Atlas, se determinó que no podía continuar en el encuentro, por lo que tuvo que ingresar el carrito médico para retirarlo del campo. González terminó saliendo al minuto 36, siendo sustituido por Arturo Alfonso González; el paraguayo se quedó en la banca, donde se le vio llorando al lado de sus compañeros.

Al momento, el Atlas no ha emitido un parte médico sobre la situación de su jugador estelar y se prevé que en las próximas horas sea sometido a diversas pruebas para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo en el cual podrá regresar a las canchas. En caso de que resulte con un problema de consideración, se podría perder la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Paraguay, combinado al cual fue convocado en reiteradas ocasiones durante el 2025.

¿El Puebla FC es el culpable?

Dicha lesión pudiera deberse a la condición del césped en el Estadio Cuauhtémoc, inmueble que compartirán el Puebla FC y el Cruz Azul para sus juegos de local. Dicho recinto ha presentado inconvenientes con la calidad de su pasto desde hace varios torneos y ya en el juego de 'La Franja' contra Mazatlán FC, se viralizaron diversas imágenes en las cuales se magnifica la pésima calidad del terreno de juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui